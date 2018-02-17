NBA All Star MVP seçilen Bogdan Bogdanovic kimdir? Bogdanoviç’in boyu kaç?

NBA All Star maçında Dünya Karması, ABD Karması'nı 155-124 yenerken eski Fenerbahçeli Bogdanovic MVP seçildi. Peki Sırp yıldız Bogdanovic kimdir? Eski Fenerbahçeli Bogdanovic kaç yaşında? İşte cevabı...

NBA All-Star’da Dünya Karması, Amerika Yükselen Yıldızları 155-124 mağlup etti. Dünya Karması'nda Sacramento Kings’in Sırp oyuncusu Bogdan Bogdanovic, 26 sayı, 6 asist ve 4 ribundluk performansıyla MVP oldu. Fenerbahçe’de gösterdiği performansla da sarı lacivertli taraftların sevgilisi haline gelen Bogdanovic Amerika’da günün konusu oldu. Peki NBA’de en değerli oyuncu ödülünü kazanan (MVP) Sacramento Kings’in yıldızı Bogdan Bogdanovic kimdir? Bogdanovic’in boyu kaç? İşte yıldız oyuncu hakkında merak edilenler…

BOGDAN BOGDANOVİC KİMDİR? BOGDANOVİC BOYU KAÇ?

Bogdan Bogdanovic 1992 yılında birçok ekolu yetiştiren Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da doğdu. 2014 yılında Partizan'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Son saniyelerdeki kritik üçlükleri sokmasıyla ünlenen oyuncu şutör guard pozisyonunda oynamaktadır. Bogdanovic'e 2015 yılında verdiği röportajda uzaktan şut atmasıyla ilgili soru sorulduğunda cevabı açık ve netti: “Atamayacağımı düşünsem o kadar uzaktan şut atmam. Bu konuyla ilgili özel bir antrenman yapmıyorum. Bütün basketbolcular, antrenman başında ve sonunda iki, üç şut denerler. Bunun dışında antrenman yapmıyorum. Ben de herkes ne yapıyorsa o şekilde şut antrenmanında çalışıyorum.”

Bogdanovic Fenerbahçe'ye gelmeden önce NBA takımı Phoenix Suns tarafından 27. sıradan seçilmiştir. Fenerbahçe'yle olan kontranın 2.senesinde takımdan ayrılması beklenirken, o takımın yıldızı olmuş ve Fenerbahçe'yi Final Four'a taşıyan en önemli isimlerden biri olmuştur.

BOGDANOVİC MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2010 U-18 Avrupa Şampiyansı'nda Sırp Milli Takımıyla 4.lük kazandı. Bir sonraki sene aynı kadroyla 2011 U-19 Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Finale kadar yükselen Sırp Milli Takımı güçlü rakibi Litvanya'ya finalde kaybetti ve turnuvadan gümüş madalyayla ayrıldı. 2014 Dünya Şampiyonasında güçlü rakibi ABD'ye kaybetti. Bogdanovic çıktığı finallerde bugüne kadar başarılı bir performans sergileyemedi. Sonraki şampiyonada da sırt ağrılarıyla boğuşan Bogdan Bogdanovic istediği performansı sergileyemedi ve etkisiz bir oyunla turnuvaya veda etti.