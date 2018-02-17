ÖZET: Cengiz Ünder yine attı, Roma’nın yüzü güldü! Roma Udinese maç özeti izle!

Roma'da Cengiz Ünder gol atmaya devam ediyor. Udinese Roma maçı 0-0 devam ederken sahneye çıkan Cengiz Ünder, ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla takımını öne geçirdi. İşte Cengiz Ünder'in Udinese'ye attığı muhteşem gol ve Udinese Roma maçı özeti...

İtalya Serie A'da Roma, Udinese'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Rakibini sert savunması karşısında pozisyon bulmakta zorlanan Roma'da kilidi, Cengiz Ünder açtı. Cengiz Ünder, 70. dakikada ceza sahası dışından yaptığı harika vuruşla Udinese kalecisi Albano Bizzarri avladı ve takımını rahatlattı. Cengiz Ünder’in enfes golünü izlemek isteyenler için Udinese Roma maçı özeti haberimizin içerisinde yer alıyor. Karşılaşmanın son dakikasında Diego Perotti ile bir gol daha bulan Roma, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Çıkışını sürdüren Cengiz Ünder ise ilk 11 çıktığı son 3 maçta 4. golüne imza attı. İşte Cengiz Ünder’in Udinese maçı performansı ve Udinese Roma maç özeti…

ROMA UDİNESE MAÇ ÖZETİ İZLE

Cengiz Ünder, 88. dakikada yerini alkışlar eşliğinde Gregoire Defrel'e bıraktı. Bu galibiyetle puanını 50 yapan Roma, maç fazlasıyla Inter'i geçerek ligde 3. sıraya yerleşti. 33 puanda kalan Udinese ise 10. sırada yer aldı.