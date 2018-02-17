Love, Love Beşiktaş

Beşiktaş bu yıl deplasmanda oynamış olduğu maçlar içinde en iyi maçlarından birini çıkardı ve en fazla net pozisyonu bulduğu bir müsabaka oldu. Love ve Talisca'nın kaçırdıkları olmasa Beşiktaş zorlu maçta farklı bir galibiyet alabilirdi.

Nedenlerine bakacak olursak;

1- Wagner Love Beşiktaş'ın temposunu, hızını, kontratak yapma özelliğini ortadan kaldıran Negredo'nun yerine takıma monte olunca hız arttı. Takım etkili kontrataklar yapmaya ve net gol pozisyonları üretmeye başladı. Talisca ve Love bu pozisyonları kolayca harcasa bile önemli olan bu net pozisyonları Beşiktaş adına yakalamaktı.

2- Artık Talisca'nın hızına yetişecek sahada bir Wagner Love var. Tempolu, hızlı ve birbirini tamamlayan pas alışverişlerinde özellikle merkezde yapmış oldukları verkaçlarla net gol pozisyonu bulabiliyorlar. Ayrıca mükemmel şut pozisyonları hazırlıyorlar. Bu birliktelikle Beşiktaş, şampiyonluk yolunda Cenk Tosun'un yokluğunu bile hissetmeyecek kadar güçlü bir hale gelmiştir. Love,Beşiktaş için belki de Cenk Tosun'dan çok daha büyük katkılar sağlayacaktır ve doğru bir transfer olduğu ortadadır.

3- Orta sahada Atiba ve Tolgay ortaya başarılı bir performans koydu. Özellikle Tolgay uzun zamandır oynamamasına rağmen orta sahanın en iyi oyuncusuydu. Baskı ve pres yaparak iyi toplar kazandırdı. Ayrıca öne doğru çabuk ve hızlı oynayınca mükemmel kontrataklar başlattı.

4- Vasat futbolcu gibi oynayan ve takıma hiçbir katkı sağlamayan, ayrıca 2 maç iyi oynasa Quaresma'yı da dinlendirecek olan Lens tam bir hayal kırıklığı. Negredo'dan sonra Lens de bu takıma faydalı olamayacağını ispatladı. Deplasmanda bu kadar iyi oynayıp 6 net pozisyonu değerlendiremezseniz haliyle bu sonuç kaçınılmaz olur. Lens ve Negredo'nun takıma katkılarının olmayışı Beşiktaş'ın ligde puan olarak geri kalmasına neden olmuştur. Kara Kartal bu futbolla ancak girdiği pozisyonları değerlendirebilirse ilk maçta avantaj sağlayabilir.