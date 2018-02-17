Giuliano etkisi sürüyor

Fenerbahçe’de yaşadığı sakatlıklar sonrası tekrar sahalara dönen Giuliano, sarı-lacivertlileri kazandırmaya devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe karşılaşmasında omzu çıkan ve maçı tamamlayamayan Giuliano yaşadığı bu sakatlık sonrası 2 hafta sahalardan uzak kalmıştı. Başakşehir mücadelesiyle sahalara dönen 27 yaşındaki futbolcu maçta gösterdiği performans ve attığı gol ile takımına katkısını göstermişti. Ligin 22. haftasında oynanan Alanyaspor müsabakasında da attığı 2 golle yıldızlaşan Giuliano, sahanın en etkili isimlerinden biri oldu. Orta sahada gösterdiği performansla taraftarı ve Teknik Direktör Aykut Kocaman'ı memnun eden Brezilyalı 10 numara, 70. dakikada yerini Nabil Dirar'a bıraktı.