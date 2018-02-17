Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Giuliano etkisi sürüyor

Fenerbahçe’de yaşadığı sakatlıklar sonrası tekrar sahalara dönen Giuliano, sarı-lacivertlileri kazandırmaya devam ediyor.
23:1917 Şubat 2018
0
Giuliano etkisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe karşılaşmasında omzu çıkan ve maçı tamamlayamayan Giuliano yaşadığı bu sakatlık sonrası 2 hafta sahalardan uzak kalmıştı. Başakşehir mücadelesiyle sahalara dönen 27 yaşındaki futbolcu maçta gösterdiği performans ve attığı gol ile takımına katkısını göstermişti. Ligin 22. haftasında oynanan Alanyaspor müsabakasında da attığı 2 golle yıldızlaşan Giuliano, sahanın en etkili isimlerinden biri oldu. Orta sahada gösterdiği performansla taraftarı ve Teknik Direktör Aykut Kocaman'ı memnun eden Brezilyalı 10 numara, 70. dakikada yerini Nabil Dirar'a bıraktı.

Etiketler
Fenerbahçe Giuliano
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER