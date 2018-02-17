Fernandao: ‘Attığım her golden sonra Hulk taklidi yapacağım’

Fenerbahçe'nin konuğu Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol kaydeden Fernandao attığı gollerden sonra yaptığı 'Hulk' sevinciyle ilgili, "Gol sevincimi çocuklarımı anmak için yapıyorum. Evde çocuklar, Hulk kahramanının taklidini yapıyorlar, ben de onlar için bunu yapıyorum. Attığım her golden sonra bunu yapacağım" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe’nin konuğu Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Fernandao önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’de son iki maçta üç gol kaydeden golcü oyuncu, “Bütün takımı tebrik ederim. Maçın önemini biliyorduk, kazandık. Önemli bir maça çıkacağız. İyi dinlenerek Beşiktaş maçına çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gol sevinçlerinde dünyaca ünlü çizgi roman kahramanı ‘Hulk’ın taklidini yapan Fernandao, bu konuyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: “Gol sevincimi çocuklarımı anmak için yapıyorum. Evde çocuklar, Hulk kahramanının taklidini yapıyorlar, ben de onlar için bunu yapıyorum. Attığım her golden sonra bunu yapacağım.”

Attığı golle ilgili görüşü istenen Fernandao, “Gol attığım zaman mutlu oluyorum. Ben bir forvetim ve bunun için yaşıyorum. Takımıma yardım ettiğim zaman keyif alıyorum” diye konuştu. Beşiktaş derbisiyle ilgili görüşlerini aktaran Brezilyalı isim, “Beşiktaş maçı çok zor olacak. Beşiktaş maçının her zaman zor olduğunu biliyoruz. Bu hafta iyi hazırlanarak kazanmak için sahaya çıkacağız” dedi. Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçında iki tartışmalı karar Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada hakem Ümit Öztürk, iki tartışmalı karar verdi. Yayıncı kuruluş, iki pozisyonda da hakemin hatalı olduğunu ortaya koydu. İlgili Haberi Oku