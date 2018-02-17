Fenerbahçe’de son dakika Volkan Demirel şoku!

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği kritik karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilerin deneyimli file bekçisi Volkan Demirel, rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Volkan'ın yerine kalede Carlos Kameni görev yapıyor.

0