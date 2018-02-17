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Fenerbahçe’de son dakika Volkan Demirel şoku!

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği kritik karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilerin deneyimli file bekçisi Volkan Demirel, rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Volkan'ın yerine kalede Carlos Kameni görev yapıyor.
18:0117 Şubat 2018
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Fenerbahçe’de son dakika Volkan Demirel şoku!

Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe’nin Aytemiz Alanyaspor’u konuk ettiği kritik karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli cephede can sıkıcı bir haber geldi. Kaleci Volkan Demirel, rahatsızlığı nedenilye son dakikada karşılaşma kadrosundan çıkarıldı.

Volkan Demirel’in yerine kaleyi Carlos Kameni korurken, deneyimli file bekçisinin rahatsızlığının ne durumda olduğu hakkında henüz net bir bilgi olmazken Volkan’ın Beşiktaş deplasmanında kaleyi koruyup koruyamayacağı da merak konusu.

17 Şubat 2018 CANLI | Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçı (Fenerbahçe`nin 11`i) Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçı ile devam ediyor. Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle derbi öncesi farkı açma şansı elde eden Fenerbahçe aynı zamanda kazanması halinde maç fazlasıyla liderliğe ortak olacak. 19.00'da başlayacak kritik karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku

Etiketler
Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe spor toto süper lig volkan demirel
Son güncelleme: 18:07 | 17.02.2018
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