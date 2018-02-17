Fenerbahçe’de son dakika Volkan Demirel şoku!
Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği kritik karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilerin deneyimli file bekçisi Volkan Demirel, rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Volkan'ın yerine kalede Carlos Kameni görev yapıyor.
Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe’nin Aytemiz Alanyaspor’u konuk ettiği kritik karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli cephede can sıkıcı bir haber geldi. Kaleci Volkan Demirel, rahatsızlığı nedenilye son dakikada karşılaşma kadrosundan çıkarıldı.
Volkan Demirel’in yerine kaleyi Carlos Kameni korurken, deneyimli file bekçisinin rahatsızlığının ne durumda olduğu hakkında henüz net bir bilgi olmazken Volkan’ın Beşiktaş deplasmanında kaleyi koruyup koruyamayacağı da merak konusu.
Son güncelleme: 18:07 | 17.02.2018