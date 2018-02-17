Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçında iki tartışmalı karar

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada hakem Ümit Öztürk, iki tartışmalı karar verdi. Yayıncı kuruluş, iki pozisyonda da hakemin hatalı olduğunu ortaya koydu.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında yara almadı. Giuliano’nun 2 ve Fernandao’nun golleriyle sonuca giden Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesi moral buldu. Ancak karşılaşmada iki kritik pozisyon gözlerden kaçmadı. Fenerbahçe’nin Fernandao ile bulduğu ikinci gol ve yine Brezilyalı golcünün vuruşunda çizgiden çıkarılan top, tartışmalara neden oldu.

Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor: 3-0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçı ile devam etti. Fenerbahçe, konuğu Alanyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek 44 puanla maç fazlasıyla liderliğe ortak oldu. Gelecek hafta derbide Beşiktaş'a konuk olacak olan sarı-lacivertliler ezeli rakibiyle oynayacağı dev maç öncesi puan farkını 3'e çıkardı. İlgili Haberi Oku

Maçın hakemi Ümit Öztürk, iki pozisyonda da yardımcılarının kurbanı oldu. Fernandao’nun attığı golde Brezilyalı futbolcunun ofsayt olduğu görüldü. beIN Sports Piero’suna göre en yakın rakibinin 32 santimetre önünde olan Fernandao için ofsayt bayrağı kalması gerekiyordu.

Maçtaki bir diğer tartışmalı pozisyonda da baş rolde Fernandao vardı. Aytemiz Alanyaspor savunmasından seken topa sert bir vuruş yapan Fernandao’nun şutu, çizgiden çıkarıldı. Ancak Fenerbahçeli futbolcular pozisyonda topun çizgiyi geçtiğini savundular. Yine yardımcısının hatalı kararı sonrası Ümit Öztürk, aslında çizgiyi geçmiş olan top sonrası devam kararı verdi. beIN Sports’a göre bu pozisyonda top çizgiyi geçmişti.