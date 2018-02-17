CANLI | Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor: 3-0 (İkinci yarı oynanıyor)

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçı ile devam ediyor. Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle derbi öncesi farkı açma şansı elde eden Fenerbahçe aynı zamanda kazanması halinde maç fazlasıyla liderliğe ortak olacak. 19.00'da başlayan kritik karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... Fenerbahçe'de Aykut Kocaman Valbuena'ya 11'de şans verirken Volkan Demirel rahatsızlığı nedeniyle maçta görev yapamıyor.

Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Geçen hafta Medipol Başakşehir deplasmanında 2-0’lık flaş bir galibiyet alan ve oyunuyla taraftarını mutlu eden Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor engelini de aşarak 44 puanlı Galatasaray’ı yakalayıp maç fazlasıyla liderliğe ortak olmak istiyor. Topladığı 21 puanla 15. sırada yer alan Alanyaspor ise sürprize imza atarak tehlike bölgesinin üzerinde kalmanın peşinde. Kritik müsabakanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Fenerbahçe`de son dakika Volkan şoku! Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği kritik karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilerin deneyimli file bekçisi Volkan Demirel, rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Volkan'ın yerine kalede Carlos Kameni görev yapıyor. İlgili Haberi Oku

Saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetiyor. Başakşehir’i üstün oyunuyla mağlup ederek şampiyonluk yarışını adeta yeniden başlatan ve Beşiktaş’ın Konya deplasmanında puan bırakmasıyla derbi öncesi farkı açma şansı yakalayan Fenerbahçe’de Roberto Soldado ve Hasan Ali Kaldırım, sarı kart sınırında. Ayrıca, sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Vincent Janssen, Aytemiz Alanyaspor’a karşı forma giyemiyor. Alanyaspor’da ise Welinton cezası nedeniyle sahada yer alamıyor.

STAT: Ülker

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 19.00

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Giuliano, Aatif, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

AYTEMİZ ALANYASPOR: Riou, Gassama, Barış, Tzavellas, N’Sakala, Fofana, Efecan, Vilafanez, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman