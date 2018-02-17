CANLI | Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor: 3-0 (İkinci yarı oynanıyor)
Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Geçen hafta Medipol Başakşehir deplasmanında 2-0’lık flaş bir galibiyet alan ve oyunuyla taraftarını mutlu eden Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor engelini de aşarak 44 puanlı Galatasaray’ı yakalayıp maç fazlasıyla liderliğe ortak olmak istiyor. Topladığı 21 puanla 15. sırada yer alan Alanyaspor ise sürprize imza atarak tehlike bölgesinin üzerinde kalmanın peşinde. Kritik müsabakanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…
Saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetiyor. Başakşehir’i üstün oyunuyla mağlup ederek şampiyonluk yarışını adeta yeniden başlatan ve Beşiktaş’ın Konya deplasmanında puan bırakmasıyla derbi öncesi farkı açma şansı yakalayan Fenerbahçe’de Roberto Soldado ve Hasan Ali Kaldırım, sarı kart sınırında. Ayrıca, sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Vincent Janssen, Aytemiz Alanyaspor’a karşı forma giyemiyor. Alanyaspor’da ise Welinton cezası nedeniyle sahada yer alamıyor.
STAT: Ülker
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 19.00
FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Giuliano, Aatif, Fernandao
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
AYTEMİZ ALANYASPOR: Riou, Gassama, Barış, Tzavellas, N’Sakala, Fofana, Efecan, Vilafanez, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman