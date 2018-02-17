Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Valbuena Alanya’ya karşı oynayacak mı?

22. hafta Fenerbahçe Alanyaspor maçı ile devam ediyor. Fenerbahçe, Alanya'yı yenerek şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. Maçı izlemek isteyen taraftarlar Fenerbahçe Alanya saat kaçta, hangi kanalda araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonluk yarışının favorilerinde Fenerbahçe, evinde Alanyaspor’u ağırlıyor. Önemli yıldızlarında yoksun çıkacak Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle Alanyaspor yenerek ligin zirvesine daha yaklaşmak istiyor. Gelecek hafta Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak Fenerbahçe’ye moral vermek isteyen taraftalarının stadı doldurması beklenirken, takımını ekran başından destekleyecek futbol severler de Fenerbahçe Alanyaspor saat kaçta, hangi kanalda araştırıyor. Aytemiz Alanyaspor ise güçlü rakibinden puan kopartarak düşme hattında biraz da olsa uzaklaşmak istiyor. Peki futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte FB Alanyaspor maçı ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve Fenerbahçe Alanya saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11’ler…

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbol severlerin saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını merak ettiği FB Alanyaspor maçı Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda saat 19.00’de başlayacak. Hakem Ümit Öztürk’ün yöneteceği, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçemiz, Aytemiz Alanyaspor karşısında ”Efsane Çubuklu” formamız ile sahada olacak! #FBSK pic.twitter.com/IT6DTuNiG8 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 17 Şubat 2018

FENERBAHÇE AYTEMİZ ALANYASPOR MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Fernandao

AYTEMİZ ALANYASPOR: Riou, Gassama, Barış, Tzavellas, N’Sakala, Sackey, Efecan, Vilafanez, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas

ALANYASPOR MAÇINDA VALBUENA YERİNE AATİF

Aytemiz Alanya karşısında sahaya çıkacak kadro büyük ölçüde belli. Aykut Kocaman'ın kararsız kaldığı tek bölge sol kanat. Aatif, Başakşehir maçında görevini başarıyla yerine getirdi. Özellikle savunmaya verdiği katkıyla göz doldurdu. Ancak bu kez hem rakip Başakşehir kadar güçlü değil hem de maç Kadıköy'de. Başarılı teknik adam bu nedenle Mathieu Valbuena'nın hücum gücünden yararlanmayı seçebilir.

Kocaman, hafta içerisinde öğrencisiyle özel bir görüşme yaparak hatalarını göstermişti. Fransız yıldız, kendisine bir şans daha verilmesini bekliyor. Kocaman da oyuncusunu yeniden kazanmak istiyor. Ancak 52 yaşındaki teknik adam, Başakşehir karşısında zaferi getiren kadroyu bozma konusunda da kararsız. Aytemiz Alanya karşısında bu ikiliden hangisinin oynayacağı maç saatinde belli olacak.

DERBİ ÖNCESİ FENERBAHÇE’DE SARI KART ALARMI

Fenerbahçe, bugün Aytemiz Alanyaspor ile kozlarını paylaştıktan sonra haftaya Vodafone Park'ta Beşiktaş karşısına çıkacak. Aykut Kocaman, kritik derbi öncesi ceza sınırında bulunan Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado'dan çok dikkatli olmalarını istedi. Soldado'nun kart görmesi halinde derbide tek forvet olarak Fernandao kalacak. Hasan Ali ya da İsmail cezalı duruma düşerse, Beşiktaş karşısında Kocaman'ın elinde tek sol bek olacak.

“FENERBAHÇE’YE SÜRPRİZİM VAR”

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı savunmacısı Georgios Tzavellas, bugünkü maç öncesi Sarı-Lacivertliler'e gözdağı verdi. Radyospor'a konuşan Yunan stoper, “Süper Lig, sürprizlere açık ve bizim de Kadıköy'de Fenerbahçe'ye bir sürprizimiz olacak. Öncelikle savunmayı sağlama alacağız. Ligin en iyi takımlarından biri ile karşılaşacağız. Kontra ataklarla sonuca gitmek istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama bütün planımızı kazanmak üzerine yaptık” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’DE SKRTEL VE JANSSEN SAKAT

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Vincent Janssen, Aytemiz Alanyaspor’a karşı forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado ise bu akşamki müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

Fenerbahçemiz Süper Lig’de 14 maçtır mağlup olmuyor ve ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisine sahip! #FBSK pic.twitter.com/aksAWXYl1Q — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 17 Şubat 2018

FENERBAHÇE 14 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ YAKALDI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Süper Lig’de mevcut en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran sarı-lacivertli ekip, söz konusu 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Fenerbahçe, ligde son olarak 7. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’a kaybetmişti.

“BAŞAKŞEHİR MAÇI KADAR ÖNEMLİ”

Aykur Kocaman, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde öğrencilerine uyarıda bulundu. Başakşehir galibiyetinin ardından ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini söyleyen Kocaman, “Trabzon ve Gençlerbirliği karşısında kaybettiğimiz puanları telafi ettik. Ancak Alanya önünde takılırsak, Başakşehir galibiyetimizin bir önemi kalmaz. Unutmayın, bu maç en az geçen haftaki karşılaşma kadar önemli” ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam, “Taraftarımızın da bize destek vereceğine inanıyorum. Onların gücünü arkamıza alarak işi çabucak bitirmemiz gerekiyor. Beşiktaş derbisi öncesinde kazanarak şampiyonluğu ne kadar çok istediğimizi bir kez daha herkese göstermeliyiz” dedi.