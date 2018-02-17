Federasyona kızan kayak hocaları 40 bin liralık kayak takımı yaktı

Uludağ’daki kayak hocaları kayak milli takımının aldığı kötü sonuçları 40 bin liralık kayak takımlarını yakarak protesto etti

Uludağ'daki çok sayıda kayak öğretmeni olimpiyatlarda kayak milli takımının aldığı hezimeti 40 bin liralık kayak takımlarını yakarak protesto etti. Uludağ'da kayak öğretmenliği yapan çok sayıda kayak hocası Güney Kore'de düzenlenen kış olimpiyatlarında kayak milli takımının aldığı hezimetler üzerine kayak federasyonunun iyi çalışmadığını belirterek 40 bin lira değerindeki onlarca kayak tamını ateşin içinde yakarak protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde meşalelerle pistlerde kayarak otellerin önüne gelen çok sayıda kayak hocası ayaklarındaki kayak takımlarını çıkartıp içi ateş dolu kovaya atarak yaktı. Uludağ'da eğlenmeye gelen vatandaşlar da kayak hocalarının düzenlediği ilginç protesto gösterisini şaşkın gözlerle izledi.

Bütün dünyayı kandıran genç Makedon! Adı Darko Grncarov. Makedonyalı bu genç kendini bir tenisçi olarak tanıtarak BBC'den Serena Williams'a kadar neredeyse bütün dünyayı kandırmayı başardı. Peki bunu nasıl yaptı? Slate'ten Ben Rothenberg adım adım Grncarov'un izini sürerek gerçeğe ulaştı. İlgili Haberi Oku

Kayak Milli Takımı’nın yıllardır başarısız olmasının tek sebebinin federasyonun yanlış yönetildiğinden kaynaklandığını belirten hocalar, Uludağ'daki pistlerde kayak takımlarını yakarak yönetimi protesto etti.

Yapılan protesto gösterisi hakkında açıklamalarda bulunan Uludağ Kayak Öğretmenleri Dernek Asbaşkanı Kürşat Yıldız, şunları söyledi:

“82 yıldır kış olimpiyatlarına katılamayan bir ülkeyiz. Şu anda ise Güney Kore’de yeni bir kış olimpiyatı yapılmakta. Bizler gibi tüm spor severler televizyonun karşısında heyecan ve umutla ülkemizi Kore’de temsil eden milli takım sporcularımızdan sevineceğimiz ya da yüzümüzü güldürecek bir haber bekliyoruz. Ekmeğe muhtaç olan ülkelerin sporcuları bile bizi geçiyor. Bu hezimet kayak sporuna ömür vermiş olan bizleri derinden yaralıyor. Bu kötü sonuçların elde edilmesinde olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden sporcularımızın en küçük kabahati bulunmamaktadır. Bu sonuçların tek muhatabı devletimizin tahsis ettiği çok yüksek bütçeyi spor ve sporcu için kullanamayan mevcut kayak federasyonu yönetimidir. Kısa bir değerlendirme yapacak olursak en çok kar alan dağ biz de, en büyük bütçe bu dönemde tahsis edildi, Avrupa’nın en genç ve spor yapacak çağdaki nüfusuna sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti 17 kez kış olimpiyatlarına katılıyor en büyük bütçe ve devlet desteğine rağmen kayak tarihinin en kötü sonuçlarını almaktayız. Bütün bunların sebebi yanlış hocalar yanlış yerde yapılan organizasyonlar. Mevcut kayak federasyonu yönetimini spor ve başarı dışında başka işlere odaklanmış olması ve camianın aslı unsurlarına uyguladığı zulümden kaynaklanmaktadır. Basın ve devlet büyüklerimizle sırıtarak fotoğraf çektiren federasyon başkanı bu kareleri camiye için tehdit malzemesi olarak kullanmaktadır. Bu davranışında devlet büyüklerimiz tarafından duyulup gereğinin yapılacağına inancımız sonsuzdur. Kayak sporuna ömür vermiş olan bizler bu hezimetten duyduğumuz üzüntüyü dile getirmek için yaşamımızın bir parçası olan kaynaklarımızı ve spor ekipmanları mızı ateşe atıyoruz.”