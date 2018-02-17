CANLI YAYIN: Fenerbahçe Alanyaspor maçını canlı izle! İşte şifresiz yayınlayan yabancı kanallar! FB 4. golü arıyor

Zirve yarışında kopmak istemeyen Fenerbahçe Alanyaspor'u misafir ediyor. 2-0 devam eden Fenerbahçe Alanyaspor maçını canlı canlı yayın isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde canlı izle linki yer alıyor. Ayrıca Fenerbahçe Alanya canlı yayın linki ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için de FB Alanyaspor maçını yayınlayan yabancı kanallar listesi yer alıyor. Fenerbahçe'de Volkan Demirel şoku yaşanırken, taraftar da Valbuena sevinci yaşıyor. İşte Fenerbahçe Alanya canlı izle ekranı, FB Alanyaspor ilk 11'leri ve maçın ayrıntıları…

Süper Lig’de 22. hafta Fenerbahçe Alanya maçı ile devam ediyor. Heyecanın dorukta olduğu maç için sarı lacivertli taraftarların da tribünleri doldurması bekleniyor. Takımını stattan destekleyemeyecek taraftarlar ise Fenerbahçe Alanyaspor maçını canlı izlemek için arama motorları üzerinden Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı izle aramalara başladı. Fenerbahçe taraftarlarında Valbuena’nın ilk 11’de başlamasından dolayı sevinç yaşanırken, Fenerbahçe Alanya maçı öncesi rahatsızlanıp kadrodan çıkarılan Volkan Demirel üzüntüsü yaşanıyor. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala, Fenerbahçe Alanyaspor mücadelesini canlı izlemek isteyen yurt dışındaki vatandaşlarımız için de Fenerbahçe Alanyaspor maçını canlı yayınlayan yabancı kanalların listesi yer alıyor. Süper Lig’de zirve yarışını bırakmaya Fenerbahçe Alanspor engellini kayıpsız geçerek 23. haftadaki Beşiktaş maçına moralli gitmek istiyor. İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı izleme yolları… FB maçı canlı skor ve maçla ilgili tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz…

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE ALANYA CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbol severlerin saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını merak ettiği FB Alanyaspor maçı Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak. Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçemizin Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'i! #FBSK pic.twitter.com/TjMyHSqmoB — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 17 Şubat 2018

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI CANLI YAYIN VEREN ŞİFRESİZ YABANCI KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Bursaspor Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirler.

Angola Fox Sports 1 Africa Avustralya beIN Sports Connect Australia Avusturya DAZN Europe Benin A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia Botsvana Fox Sports 1 Africa Burkina Faso A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Burundi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kamerun Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada Cape Verde Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Orta Afrika Cumhuriyeti Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Çad Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Comoros Fox Sports 1 Africa Kongo Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Demokratik Kongo Fox Sports 1 Africa Cote D'Ivoire A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hırvatistan Sportklub 1 Croatia Djibouti A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Ekvator Ginesi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Eritrea Fox Sports 1 Africa Ethiyopya Fox Sports 1 Africa Fransa beIN Sports MAX 6 Gabon Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Gambiya A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Almanya DAZN Europe Gana A+ Sport Gine A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Guinea-Bissau A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong Kenya Fox Sports 1 Africa Lesotho Fox Sports 1 Africa Liberya Fox Sports 1 Africa Lihtenştayn DAZN Europe Lüksemburg DAZN Europe Makedonya SportKlub 1 Serbia Madagaskar Fox Sports 1 Africa Malavi Fox Sports 1 Africa Mali Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Moritanya A+ Sport Mauritius Fox Sports 1 Africa Karadağ SportKlub 1 Serbia Mozambik Fox Sports 1 Africa Namibya Fox Sports 1 Africa Nijer Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Nijerya Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Ruanda A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Sao Tome And Principe Fox Sports 1 Africa Senegal Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Sırbistan SportKlub 1 Serbia Seyşeller Fox Sports 1 Africa Sierra Leone A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Slovenya SportKlub 5 Slovenia Güney Afrika Fox Sports 1 Africa Güney Sudan Fox Sports 1 Africa Svaziland Fox Sports 1 Africa İsviçre DAZN Europe Tanzanya Fox Sports 1 Africa Togo A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI İLK 11

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Souza, Valbuena, Aatif, Giuliano, Fernandao

ALANYASPOR: Remy, Gassama, Barış, Tzavellas, Nskala, Fofana, Villafanez, Efecan, Fernandes, Emre, Douglas

FENERBAHÇE’DE VOLKAN DEMİREL ŞOKU! KALE KAMENİ’YE EMANET

Zirve yarışı ve düşme hattına kritik bir öneme sahip mücadele öncesinde, Fenerbahçe’ye Volkan Demirel’den kötü haber geldi. Deneyimli kalecinin bağırsak enfeksiyonu geçirdiği ve akşam oynanacak maçta forma giyemeyeceği öğrenildi. Volkan Demirel’in yokluğunda kaleyi Carlos Kameni koruyacak. Kamerunlu kaleci sezon başında kısa bir süre 1. kaleci olararak görev yapmış, haftalar geçtikçe kaleyi Volkan Demirel’e kaptırmıştı.

ALANYASPOR MAÇINDA VALBUENA SAHADA

Aytemiz Alanya karşısında sahaya çıkacak kadro büyük ölçüde belli. Aykut Kocaman’ın kararsız kaldığı tek bölge sol kanat idi. Aatif, Başakşehir maçında görevini başarıyla yerine getirdi. Özellikle savunmaya verdiği katkıyla göz doldurdu. Ancak bu kez hem rakip Başakşehir kadar güçlü değil hem de maç Kadıköy’de. Başarılı teknik adam bu nedenle Aatif ile birlikte Mathieu Valbuena’nın hücum gücünden yararlanmayı seçti.

DERBİ ÖNCESİ FENERBAHÇE'DE SARI KART ALARMI

Fenerbahçe, bugün Aytemiz Alanyaspor ile kozlarını paylaştıktan sonra haftaya Vodafone Park’ta Beşiktaş karşısına çıkacak. Aykut Kocaman, kritik derbi öncesi ceza sınırında bulunan Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado’dan çok dikkatli olmalarını istedi. Soldado’nun kart görmesi halinde derbide tek forvet olarak Fernandao kalacak. Hasan Ali ya da İsmail cezalı duruma düşerse, Beşiktaş karşısında Kocaman’ın elinde tek sol bek olacak.

FENERBAHÇE'DE SKRTEL VE JANSSEN SAKAT

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Vincent Janssen, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado ise bu akşamki müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

FENERBAHÇE 14 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ YAKALDI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Süper Lig'de mevcut en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran sarı-lacivertli ekip, söz konusu 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Fenerbahçe, ligde son olarak 7. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a kaybetmişti.

“BAŞAKŞEHİR MAÇI KADAR ÖNEMLİ”

Aykur Kocaman, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde öğrencilerine uyarıda bulundu. Başakşehir galibiyetinin ardından ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini söyleyen Kocaman, “Trabzon ve Gençlerbirliği karşısında kaybettiğimiz puanları telafi ettik. Ancak Alanya önünde takılırsak, Başakşehir galibiyetimizin bir önemi kalmaz. Unutmayın, bu maç en az geçen haftaki karşılaşma kadar önemli” ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam, “Taraftarımızın da bize destek vereceğine inanıyorum. Onların gücünü arkamıza alarak işi çabucak bitirmemiz gerekiyor. Beşiktaş derbisi öncesinde kazanarak şampiyonluğu ne kadar çok istediğimizi bir kez daha herkese göstermeliyiz” dedi.

MAÇ ÖNCESİ FENERBAHÇE’DE SON DURUMU

Sarı-Lacivertliler’de Martin Skrtel ve Vincent Janssen’in sakatlıkları devam ediyor. Her iki oyuncu da bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek. Neto’nun dönmesinin ardından Mehmet Ekici de hazır hale geldi. Başarılı orta saha oyuncusu, görev verilmesi halinde uzun bir aradan sonra sahaya çıkacak.