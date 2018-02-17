MAÇ SONUCU | Sivasspor Osmanlıspor: 3-2

Sahasında düşme hattından kurtulmaya çalışan Osmanlıspor'u konuk eden Demir Grup Sivasspor, Robinho'nun yıldızlaştığı maçta üç puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Osmanlıspor ile 3-2 mağlup etti. İlk yarıyı Robinho’nun golü ile önde tamamlayan Demir Grup Sivasspor, ikinci yarıda 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada galibiyeti Robinho ile kurtardı. Cikalleshi ve Musa’nın penaltı golüne iki harika vuruşla karşılık veren Robinho, uzatma dakikalarında Cyriac’a yaptığı muhteşem asistle takımını taşıyan isim oldu.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Ligde düşme hattından kurtulmaya çalışan Osmanlıspor, orta sıraları hedefleyen Demir Grup Sivasspor deplasmanındaki maça kötü başladı. Robinho’nun harika golü ile geriye düşen konuk ekip, ilk yarıda fazla pozisyon şansı bulamadı. İkinci yarıda bambaşka bir Osmanlıspor vardı sahada… Rakibini baskı altına alan konuk ekip, üst üste iki gol birden bularak öne de geçti. Galip geldikten sonra da önemli pozisyonlar bulan Osmanlıspor, fırsatları değerlendiremedi.

ISI HARİTASI

Son 10 dakikada ise Robinho sahneye çıktı. Önce muhteşem bir vuruşla eşitliği sağlayan Brezilyalı yıldız, uzatma dakikalarında rakiplerinden bir bir sıyrılarak yaptığı asist ile Demir Grup Sivaspor’a üç puanı kazandıran isim oldu.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 24′ Emre ile Hakan’ın duvar pasında savunmadan seken topu önünde bulan Robinho plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

38′ Sağ kanattan Regattin’in pasında topla buluşan Lawal’ın şutu kaleci Tolgahan’dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

45′ Sol kanattan Robinho’nun pasında ceza sahasında topla buluşan Muhammet Demir’in şutu direğin yanından auta çıktı.

45+2′ Sol kanattan ceza sahasına giren Robinho’nun şutu direğin yanından dışarı çıktı.

GOL! 62′ Lumanza’nın ceza sahasına ortasında kale sahası içerisinde Cikalleshi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

67′ Sol kanattan Robinho’nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa iyi yükselen N’Dinga’nın kafa vuruşunda top direğin üstünden dışarı çıktı.

GOL! 71′ Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Hakan Bilgiç’in rakibine ceza sahasında yaptığı müdahaleyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Musa topu ağlara gönderdi. 1-2

78′ Regattin’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

GOL! 83′ Cyriac’ın pasında ceza sahasına giren Robinho düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-2

89′ Sol kanattan Ziya’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Robinho’nun kafa vuruşunda top kaleci Karcemarskas’ta kaldı.

GOL! 90′ Robinho’nın pasında hareketlenen Cyriac ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-2