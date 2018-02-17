Bogdan Bogdanovic MVP oldu, Dünya Karması fark attı

NBA All Star- Yükselen Yıldızlar maçında Dünya Karması, ABD Karması'nı 155-124 yenerken eski Fenerbahçeli Bogdanovic MVP seçildi

NBA All-Star'da Dünya Karması, Amerika Yükselen Yıldızları 155-124 mağlup etti. Dünya Karması’nda Sacramento Kings'in Sırp oyuncusu Bogdan Bogdanovic, 26 sayı, 6 asist ve 4 ribundluk performansıyla MVP oldu.

NBA All Star hafta sonu etkinlikleri Dünya Karması-Amerika Yükselen Yıldızlar maçı ile başladı. Müsabakada daha iyi bir oyun sergileyen Dünya Karması, parkeden 155-124 galip ayrıldı.

Dünya Karması’nda yer alan Sacramento Kings'in Sırp basketbolcusu Bogdan Bogdanovic, 21 dakika 50 saniye süre aldığı maçta 26 sayı, 6 asist ve 4 ribundluk performansıyla MVP seçildi.

Dünya Karması'nda ayrıca Buddy Hield 29 sayı, 3 ribaund ve Jamal Murry 21 sayı, 6 asistle oynadı. Amerika Karması’nda ise Jaylen Brown 35 sayı, 10 ribaund, Kyle Kuzma 20 sayı, 7 ribaund ile öne çıktı.

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