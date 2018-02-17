Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca: ‘TOFAŞ bizden iyi oynadı’

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, sert bir maç olduğunu söyleyerek, TOFAŞ’ın kendilerinden iyi oynadığını belirtti.

PTT Erkekler Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Beşiktaş Sompo Japan, TOFAŞ'a 86-79’luk skorla mağlup oldu. Müsabaka sonrasında Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca ile oyunculardan Josh Adams basın toplantısında açıklamalarda bulundu. TOFAŞ'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Ufuk Sarıca, “İyi oynadılar. Bizim için kötü bir son. Bizden daha iyilerdi.

Maç hazırlığı olarak dış atışları çalışmıştık. İlk periyoda 9'da 6 ile başladılar. Faul problemine girdiğimiz zaman eksik kaldık. Sert bir maç oldu. Onlara finalde başarılar diliyorum. Bundan sonra ligin geri kalanı ve Avrupa için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu. Josh Adams ise kötü oynadıkları ve kendi performansını beğenmediğini söyledi. PTT Erkekler Türkiye Kupası | TOFAŞ 86-79 Beşiktaş Sompo Japan TOFAŞ, PTT Erkekler Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Beşiktaş Sompo Japan'ı 86-79 skorla mağlup etti ve finale yükseldi. TOFAŞ ile Anadolu Efes, 18 Şubat Pazar günü saat 18.00'de kupa için bir araya gelecek. İlgili Haberi Oku