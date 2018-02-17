Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda 3 Türkiye rekoru

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye; üç altın, beş gümüş, iki bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanırken, üç de Türkiye rekoru kırıldı. Ayrıca Emre Zafer Barnes, Dünya Salon Şampiyonası için barajı geçmeyi başardı.

Erkekler 60 metreyi kazanan Emre Zafer Barnes, bu mesafede Türkiye’nin ilk Balkan Salon Şampiyonu olurken hem Türkiye rekorunu kırdı, hem de Dünya Salon Şampiyonası için barajı geçti. Emre Zafer seçmede 6.70, finalde ise 6.62 koşarak şampiyonluğu alırken, 6.63’lük Dünya Salon Şampiyonası barajını aşmayı başardı. Milli atlet, bu dereceyle kendisine ait Türkiye rekorunu 0.02 aşağı çekmeyi başardı. Kadınlar 60 metre mücadelesinde ise Mizgin Ay, 7.38’lik yeni U20 Türkiye rekoruyla mutlu sona ulaştı. Ay, hem seçmede hem de finalde aynı dereceyi koşarken, büyüklerde ilk kez Balkan Şampiyonu olma mutluluğunu yaşadı. Ay’ın yarış öncesindeki en iyi derecesi 7.51’di.

BATUHAN’DAN SÜPER DÖNÜŞ

Günün en çok konuşulan altınına ise Batuhan Eruygun imza attı. 60 metre engellide Balkan Şampiyonluğunu kazanan Eruygun, 7.91’lik derecesiyle Türkiye rekorunu kırarak adını zirveye yazdırdı. Eruygun, 2012’de üçüncü olduğu Balkan salon arenasına tam altı yıl sonra şampiyon olarak döndü.

400 metrede Yavuz Can 47.59’luk derecesiyle ikinci olurken, Özlem Kaya ve Levent Ateş de 1500 metrede adlarını kürsünün ikinci basamağına yazdırdılar. 4×400 metrede Türkiye takımları, hem erkeklerde hem de kadınlarda Romanya’nın ardından gümüş madalyaya ulaştılar.

Yarışmalarda bronz madalya kazanan Türk atletler ise Aslı Arık ile Buse Arıkazan’dı. Arık 800 metrede, Arıkazan ise sırıkla atlamada üçüncü olma başarısı gösterdi.