Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: ‘Hakemler çok formsuz’

Fenerbahçe'ye deplasmanında 3-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman, rakibi tebrik ederek hakemlerin formsuz olduğunu söyledi. Karaman, Fernandao’nun golünün ofsayt olduğunu söylerken, Fenerbahçe’nin bir golünün de verilmediğini ifade etti.

Ligde zor günler geçiren Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, 3-0’lık Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rakibi tebrik eden Hikmet Karaman, “Aykut Hoca'yı ve Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. 5. dakikada Fernandes'le yakaladığımız pozisyonu gol yapsak, direncimiz artabilirdi. Geçen hafta lideri yenen Fenerbahçe'nin golden sonra coşkusu arttı. Oyun 2-0'ken 1 gol yakalayıp Fenerbahçe'yi tedirgin edebilir miyiz diye düşündük ancak Welinton ve Sackey'i aradık. Geçen hafta lideri yenmiş takımın, bu coşkuyu bugün fazlasıyla gösterdiğini ve gollerden sonra direncimizin kırıldığını gördük. Aykut Hoca'ya başarılar diliyorum” dedi. Abdullah Yılmaz PFDK`ya sevk edildi Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor maçını yönetecek olan Abdullah Yılmaz, MHK başkanı Yusuf Namoğlu'nun kendisini tehdit ettiğini iddia ederek hakemliği bırakma kararı almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, Abdullah Yılmaz'ın PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu. İlgili Haberi Oku

“Hakem Fenerbahçe'nin golünü vermedi”

Ligde zorlu maçlar oynadıklarını söyleyen Karaman, “Takımların ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Bugün Fenerbahçe karşısında, bizim açımızdan ilk dezavantajı, Fenerbahçe'nin geçen hafta Başakşehir'i yenmesiydi. Çünkü taraftarını tribüne topladı ve bizim mutlaka gol bulmamız gerekiyordu. Çünkü bu maç 0-0 gitmezdi. Pozisyon yakaladık ama atamadık. Fenerbahçe'nin 2. golü net ofsayt. Karabükspor maçında 2 kırmızı kart vermesi gerekiyordu hakemin vermedi. Hakemlerimiz formsuz. Biz mağlubiyeti hak eden bir oyun oynadık. Hakemler de bunda etkin oluyor. Buradaki Gençlerbirliği maçında da Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı ancak verilmeyen kırmızı kart vardı. Bugün Fenerbahçe'nin de golünü vermedi hakem. Bir formsuzluk var. Ya çalmaktan korkuyorlar, idare etmenin peşindeler” ifadelerini kullandı.

“Her rakip Fenerbahçe değil”

Ligde kalmak için 38 puan toplamaları gerektiğini söyleyen Karaman, “Bu çok önemli. 6 maç kazanmamız gerekiyor. Geçen hafta oynadığımız oyun iyi bir oyundu. Ancak bugünkü rakip Fenerbahçe. Belki bu maçı iç sahada oynasak daha farklı olabilirdi. Devreye 1-0 girseniz başka şekilde çıkarsınız ikinci yarıya. Kadroda sıkıntımız var. Vagner Love'un olduğu bir takım ve olmadığı bir takım var. 4 tane yeni transfer var. Bu isimleri takıma dahil etmeye çalışıyoruz. 2 hafta sonra belki aldığımız isimler farklı olabilir. Ancak Konyaspor maçındaki oyunun üzerine çıkacağız. Büyük takımlar, kadro ve hamle gücü olarak Anadolu takımlarından daha güçlü. Her rakip de Fenerbahçe gibi olmayacak” diyerek sözlerini tamamladı. Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor: 3-0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçı ile devam etti. Fenerbahçe, konuğu Alanyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek 44 puanla maç fazlasıyla liderliğe ortak oldu. Gelecek hafta derbide Beşiktaş'a konuk olacak olan sarı-lacivertliler ezeli rakibiyle oynayacağı dev maç öncesi puan farkını 3'e çıkardı. İlgili Haberi Oku