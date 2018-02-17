Abdullah Yılmaz PFDK’ya sevk edildi

Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor maçını yönetecek olan Abdullah Yılmaz, MHK başkanı Yusuf Namoğlu’nun kendisini tehdit ettiğini iddia ederek hakemliği bırakma kararı almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, Abdullah Yılmaz'ın PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Klasman Hakemi Abdullah Yılmaz’ın futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı. TFF’den yapılan açıklamada, “A Klasman Hakemi ABDULLAH YILMAZ’ın medyada yer alan istifa mektubundaki futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı’nın 38. ve Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi uyarınca uyarınca 17.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” denildi.

`Tehdit edildim` diyen Abdullah Yılmaz hakemliği bıraktığını açıkladı! MHK açıklama yaptı Hakem Abdullah Yılmaz, Afjet Afyonspor - Menemen Belediyespor maçı öncesi MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun tehditlerini gerekçe göstererek istifa etti. Yaşanan gelişmelerin ardından MHK konuyla ilgili açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

HAKEMLİĞİ BIRAKMA KARARI ALMIŞTI

Hakem Abdullah Yılmaz, Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor maçı öncesi MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’nun tehditlerini gerekçe göstererek istifa etmişti.

İşte Abdullah Yılmaz'ın yazdığı dilekçe:

“Müsabakasıyla ilgili olarak MHK Başkanı Yusuf Namoğlu tarafından 2 defa cep telefonumdan arandım. Cevapsız çağrılarımı gördüğümde kendisini aradım. Daha önce Menemen müsabakası yönettiğimi ve Menemen cephesinin tepkileri olmuştu diye belirtti. Bu sebeple doğru dürüst maç yönet, maça MHK üyesi gönderip izleteceğim. Bu maçtaki yönetimie göre bir daha maç alamazsın. Allemi cihan olsan alamazsın. Maçın yönetimine göre geleceğini şekillendireceğim. Bizim sorumluluğumuz sadece Allah'a karşıdır.

Bu yapmış olduğu tehditkar konuşmaları, MHK Başkanı'nın müsabakaya 48 saatten az kaldıığı sürede söylemesi sbebiyle 22 yıldır adaletle icra etmiş olduğum hakemlik kariyerimi noktalıyorum.”