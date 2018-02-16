West Bromwich Albion’ın dört futbolcusu taksi çaldı!

FA Cup 5. Tur maçı için Barselona'da kampa giren West Bromwich Albion'da dört futbolcu taksi kaçırma suçlamasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre futbolcular sabah 05.30'da bir restorana gittikleri taksiyi dönüşte şoförü olmadan otele götürdü. İfadelerine başvurulan futbolcular serbest bırakıldı.

İngiltere Premier League ekiplerinden West Bromwich Albion’da A Takım’da yer alan dört futbolcu Barselona’da taksi çalmak suçlamasıyla sorguya çekildi. Pazartesi Chelsea’ye 3-0 mağlup olan takım FA Cup 5. Tur’da Southampton ile oynanacak karşılaşma için Barselona’da kampa girdi. Katalan polisinin raporuna göre dört futbolcu McDonalds’a gitmek üzere Barselona limanından taksiye bindi. Dönüşte ise futbolculardan biri taksinin şoför koltuğuna oturup arabayla bölgeden uzaklaştı.

Futbolcular taksiyle otele geri döndükten sonra taksi sahibinin şikayeti üzerine polisler otele geldi ve futbolcuları gözaltına alındı. İfadelerine başvurulan futbolcular serbest bırakıldı. Reuters’ın da geçtiği habere göre İspanya’da yasaların konuyla ilgili bir dava açılmasına gerek duyulmayacağını işaret ederken olayın para cezası ile sonuçlanması bekleniyor.

‘Kabul edilemez!’

West Bromwich Albion’ın resmi internet sitesinden de konuyla ilgili bir açıklama yapılırken futbolcuların davranışları “kabul edilemez” olarak nitelendi ve kulübün kendi iç disiplin yönetmelikleri çerçevesinde ismi şimdilik verilmeyen dört futbolcuya ceza verileceğini ifade etti. WBA Menajeri Alan Pardew ise “Yaptıkları kabul edilemez, hayal kırıklığına uğradım. Ancak odak noktamız hala önümüzdeki maçımız” şeklinde konuştu.

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