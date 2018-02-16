UEFA Avrupa Ligi maç özetleri izle: Napoli’ye şok! Arsenal ve Milan avantajı kaptı! (Toplu sonuçlar)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadeleleri dün akşam oynandı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 16 maçın özetini haberimizde. Temsilcilerimiz elendiği kupada Napoli, Leipzig, Arsenal, Milan, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lyon gibi Avrupa futbolunun önde gelen takımlarının macüdaleleri tamammlandı. İşte UEFA Avrupa Lİgi maç özetleri izleme linki ve toplu sonuçlar...

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi son 32 turu nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Atalanta’yı konuk eden Borussia Dortmund, uzatma dakikalarında gelen golle taraftarı önünde 3-2 galip gelmeyi başardı. Öte yandan Milan, Ludogorets deplasmanında, Arsenal ise Östersunds deplasmanında 3-0’lık galibiyetle avantajı kaptı. Nefes kesen UEFA Avrupa Ligi maçlarını kaçıranlar tüm golleri izleyebileceğiniz maç özetlerinin linki haberimizde. İşte UEFA Avrupa Ligi maç özetleri…

MİLAN'DAN NET GALİBİYET

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nun sahaya ilk 11'de çıktığı maçta Milan deplasmanda Ludogorets Razgrad'ı Patrick Cutrone, Ricardo Rodriguez ve Fabio Borini'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Mücadelede 75 dakika sahada kalan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, ilk golün asistini yapan isim oldu.

PERİ MASALI BİTTİ

Galatasaray'ı Avrupa Ligi'nde eleyen Östersunds ise Arsenal karşısında varlık gösteremedi. İngiliz ekibi, Nacho Monreal, Sotirios Papagiannopoulos (k.k.) ve Mesut Özil'in attığı gollerle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

DORTMUND SON DAKİKADA KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında sahasında Atalanta'yı ağırlayan Borussia Dortmund, geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı bildi.

Maçın 30. dakikasında Andre Schürrle'nin golüyle 1-0 öne geçen Dortmund, ilk yarıyı önde tamamlarken 51. ve 56. dakikada Josip Ilicic'in attığı gollerle Atalanta 2-1'lik üstünlüğü sağladı.

Ancak Dortmund'un yeni golcüsü Michy Batshuayi 65'te önce skora dengeyi getirdi, 90+1'de ise takımının 3-2'lik üstünlüğünü sağlayan golü atmayı başardı.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Marseille 3 – 0 Sporting Braga

Nice 2 – 3 Lokomotiv Moscow

Real Sociedad 2 – 2 Salzburg

Spartak Moscow 1 – 3 Athletic Bilbao

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ ÖZETLERİ İZLE!

AEK Atina 1 – 1 Dynamo Kiev

Celtic 1 – 0 Zenit St. Petersburg

FC Copenhagen 1 – 4 Atletico Madrid

FCSB 1 – 0 Lazio

Lyon 3 – 1 Villarreal

Napoli 1 – 2 RB Leipzig

Partizan Belgrade 1 – 1 Viktoria Plzen