Türkiye Atletizm Federasyonu 2017 Ödül Gecesi düzenlendi

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun düzenlediği gecede 2017 yılının sporcuları, yönetici ve kulüplerine ödülleri takdim edildi. Organizasyonda ayrıca 2018 yılında sporcuların giyeceği formalar tanıtıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 2017 ödül gecesi, İstanbul'da bir otelde yapıldı. Geceye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık Bak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Svein Arne Hansen ile sporcular katıldı.

Fatih Çintımar: “2020'de bundan daha fazlasını almak için çalışıyoruz”

Bütün ekibiyle bugünlere geldiklerini belirten Fatih Çintımar, “Türk atletizmi son yıllarda Avrupa ve dünya atletizminde belli bir çıtaya çıkmasında en büyük pay sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık Bak'a teşekkür ederim. 29 bin 800 aktif sporcumuzla 2020 Olimpiyatlarına emin adımlarla yürüyoruz. Bundan önce olimpiyatlarda 3 madalyamız vardı. 2020'de bundan daha fazlasını almak için çalışıyoruz” diye konuştu. Kızaktan düşen ABD`li sporcu Emily Sweeney`in korku dolu anları! ABD'li kızakçı Emily Sweeney yarış sırasında geçirdiği kazanın ardından hastaneye kaldırıldı. Yarışı yerinde izleyen annesi dehşete kapıldı. İlgili Haberi Oku

Osman Aşkın Bak: “Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları”

Atletizmin camiasının düzenlediği gecede olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Osman Aşkın Bak, “Ben de bu camianın içerisindeyim. Kabataş Lisesi'nde okurken atletizm takımındaydım. Takım halinde şampiyon olmuştuk. İnönü Stadı'nda birçok atletizm müsabakasına katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde Genel Sekreterlik yaparken, atletizm branşındaki birçok sporcu ile beraber olduk. 2017 yılında atletizmde çok önemli neticeler ortaya çıktı. Federasyon ve hocaları tebrik ederim. Ramil Guliyev'in 200 metredeki dünya şampiyonluğu, Türk atletizmde zirve. Yasmani Copello Escobar'ın olimpiyattaki bronzu, Mizgin Ay'ın 18 yaş altı dünya şampiyonluğu önemli. Fenerbahçe'ye, Enka'ya, İBB Kulübü'ne teşekkür ederim. Spora çok büyük yatırımlar yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türk atletizmi çok önemli tesisler kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın atletizme verdiği destek Türk atletizminin çıtasının yükselmesine neden oluyor. Türk sporu iyi yolda. Fatih Çintimar, 2013'te göreve geldi. Kendisine desteğe devam edeceğiz. Biz güçlü bir aileyiz. Bu güç Türk atletizmini iyi yerlere getireceğiz. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Fenerbahçe Kulübü'ne ve Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim. Çok çalışmak zorundayız. Güçlü rakiplerimiz var. Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları. Buradan yeni madalyalar gelecek. Her şey Türk sporu için. Şu anda Afrin'deki Mehmetçiklerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Onlar için koşacağız” şeklinde konuştu. Aksel Lund Svindal`dan tarihi zafer! Norveç adına yarışan 35 yaşındaki kayakçı Aksel Lund Svindal, Güney Kore'de düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini erkekler iniş kategorisinde kazandığı altın madalya ile tarihe geçti. İlgili Haberi Oku

Gecede ayrıca Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2018 yılında milli sporcularının giyeceği ay ve yıldız figürlü formalar defileyle tanıtıldı. Defileye Ramil Guliyev ve Yasmani Copello Escobar'ın katıldı. Defile öncesinde sahneye gelirken üzerlerine giydikleri pelerinin yakalarında ‘Zeytin Dalı' şekli vardı. Formalar, geceye gelen kişiler tarafından büyük beğeni aldı.

Yılın erkek atleti Ramil Guliyev ile yılın kadın atleti olan Eda Tuğsuz’a ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti. Gecede Jüri oylarının neticesinde ödül alan isimler şu şekilde:

Yılın erkek atleti: Ramil Guliyev

Yılın kadın atleti: Eda Tuğsuz

Yılın 23 Yaş Altı erkek atleti: Osman Can Özdeveci

Yılın 23 Yaş Altı kadın atleti: Yasemin Can

Yılın 20 Yaş Altı erkek atleti: Alperen Acet

Yılın 20 Yaş Altı kadın atleti: Meryem Bekmez

Yılın 18 Yaş Altı erkek atleti: Mehmet Çelik

Yılın 18 Yaş Altı kadın atleti: Mizgin Ay

Altyapıya destek kulüp özel ödülü: İzmir Atletizm Spor Kulübü

Yılın kulüpler özel ödülü: İstanbul Büyükşehir Belediye ve Bursa Büyükşehir Belediye

Yılın kulübü özel ödülü: Enka ve Fenerbahçe

Atletizmde yılın annesi: Meryem Bekmez’in annesi Hevile Bekmez

Performans özel ödülleri: Tuğba Güvenç, Yasmani Copello Escobar, Salih Korkmaz, Kaan Kigen Özbilen

Basın destek ödülleri: Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı, NTVSpor, TRT Spor ve Sports TV

Atletizme hizmet ödülü: Spor İstanbul, Uzun Etap, Argeus Travel & Events, Murat Kocakaya

Sponsor ödülü: Milli Takımlar Ana sponsoru Turkcell, TAF Ana Sponsoru Spor Toto Teşkilat Başkanlığı

Fair Play ödülü: Nimet Karakuş

Yılın erkek antrenörü: Oleg Mukhin – Ramil Guliyev’in antrenörü

Yılın kadın antrenörü: Güler Yaşar – Sinan Ören ve Büşra Yıldırım’ın antrenörü

Onur ödülü: Aziz Yıldırım ve Şarık Tara

Yılın basın muhabiri ödülü: Ercan Ata