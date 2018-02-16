Tolgay Arslan: Hakemin üstüne gitmek istemiyoruz, suç bizde!

Tolgay Arslan, 1-1 biten Konyaspor maçının ardından hakem Alper Ulusoy için, 'Üstüne gitmek istemiyoruz, suç bizde!' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın yıldız orta sahası Tolgay Arslan, 1-1 sona eren Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Arslan, suçun tamamen kendilerinde olduğunu söyledi.

İşte Tolgay’ın açıklamaları…

“İlk yarım saat kontrol tamamen bizdeydi. Hatta 2. gole gidiyorduk. İlk yarının son dakikalarında Konyaspor baskı yaptı ama tehlikeli gelemediler. Sonra 2. yarı bir değişiklik yaptılar. 2. yarı 10-15 dakika baskıyı yapamadık, beraber hareket edemedik. Oradan da golü yedik. Sonra yine pozisyonlar bulduk. Bugün 2 puan kaybettik. Maçı kazanmamız gerekiyordu. Tamamen suç bizde.”

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‘HAKEMİN ÜSTÜNE GİTMEK İSTEMİYORUZ’

“Talisca’ya sarı kart gösterilen pozisyonu gördüm. Bugüne kadar hakemler hakkında bir şey demedim, onlara saygı duyuyorum. Onlar da insan, onlar da hata yapabilir. 2. yarı o baskıyı kaldırman gerekiyor. Adam, Talisca’nın ayağına basıyor. Ardından biz büyük bir pozisyon yakalıyoruz. Bize sarı kart veriyorlar. Çok söylenecek bir şey yok. Hakemin de üstüne gitmek istemiyoruz, suç bizde. Böyle bir baskıyla maçı kaldırması gerekiyor. Pozisyon kesinlikle sarı kart değil. Vagner de kaleciyle karşı karşıyaydı. 2. yarı böyle ufak ufak pozisyonlarda bizim aleyhimize düdük çalındı. Biz de büyük takımız, bunları kaldırmamız gerekiyor. O yüzden suçu hakemde aramıyorum.”

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