Survivor All Star yarışmacısı Damla Can kimdir? Survivor Damla boyu kaç?

Survivor 2018 kavgalarıyla, heyecanlı yarışmalarıyla geri döndü. Survivor All Star yarışmacısı olan Damla Can, performansı en merak edilen isimlerden başında yer alıyor. Peki Damla Can kimdir? Damla Can nereli, kaç yaşında soruların cevapları da merak ediliyor. İşte Damla Can hakkında bilinmesi gerekenler...

Survivor ilk kez katıldığı 2016 senesinde gösterdiği başarılı performasla dikkatleri üzerine çeken Damla Can, Survivor 2018’de All Star takımında yarışıyor. Her ne kadar Survivor Damla izleyiciler tarafından biliniyor olsa da Damla Can kimdir, Survivor Damla kaç yaşında, Damla Can nereli merak ediliyor. Bu sene Survivor 2018 kadrosu içerisinde perfomansı merak konusu olan Damla Can'ın nelere yapacağı merak bekleniyor. Bir diğer merak konusu ise Survivor Damla kim? Damla Can nereli, evli mi? İşte kaç yaşında olduğu tartışma konusu olan başarılı yarışmacı Damla Can hakkında merak edilen her şey…

SURVİVOR 2018 ALL STAR DAMLA CAN KİMDİR?

Survivor kadrosu içinde yarışacağı açıklanan isimlerden biri de Damla Can oldu. Survivor 2018 kadrosu içinde All Star takımı için yarışacak olan Damla Can 2016 yılında Survivor Gönüllüler takımı için mücadele etmişti. Survivor'a katıldığı dönemde hırsı ve mücadelesiyle Gönüllüler takımının önemli isimlerinden olan Damla Can Survivor 2018'de All Starla takımı adına mücadele edecek.

Survivor 2016'da yarışan Damla 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor.Spor yaptığı esnada fotoğraflarını paylaşan Damla düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerinetopluyor. Damla Can; 27 yaşında 171 boyunda ve 56 kilogram ağırlığında.

Survivor 2016'da Gönüllüler takımının öne çıkan yarışmacılarından biri olan Damla düzgün fiziği ve güler yüzüyle dikkat çekiyor. Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla, Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor.

SURVİVOR FİNALİ KAYBETTİ

Survivor 2016’da hem başarısıyla hem de güzelliğiyle konuşulan Damla, finale kalarak büyük bir başarı elde etmişti.

SURVİVOR DAMLA SİGARA İÇTİ, OLAY OLDU!

Survivor 2016'da Damla Can'ın sigara içme görüntüleri yarışmanın önüne geçmişti. Montaj ekibinin kaçırdığı görüntüler Survivor severlerin gözünden kaçmamış, Damla Can'ın sigara içerken görüntüleri gündeme oturmuştu. Damla Can'ın sigara içme görüntüsüyle ilgili yapma ihtiyacı hisseden Acun; konuyla ilgili, görüntüleri doğrular nitelikte bir açıklama yaparak, Damla'yı uyarmıştı. Damla da özür dileyerek böyle bir şeyin bir daha yaşanmayacağına dair söz verdi.