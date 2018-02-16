Spor Toto 1. Lig | MKE Ankaragücü 2-4 Çaykur Rizespor

Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın kritik karşılaşmasında Çaykur Rizespor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-2 mağlup etti.

Spor Toto Süper 1. Lig'in 22. hafta müsabakasında Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Misafir takım Çaykur Rizespor mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar:

3. dakikada Sedat'ın ceza sahası dışından vurduğu plase şutta kaleci Gökhan son anda sağına uzanarak topu çeldi. 22. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Vedat Muriç'in şutunda kaleci Korcan topu kornere çeldi. 27. dakikada Koray Altınay'ın sağ kanattan açtığı ortada arka direkte bomboş olan Samudio topa yükselerek vurduğu kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

34. dakikada Mehmet Umur Nayır ile yaptığı verkaç ile ceza sahası içine giren Enes Kubat yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 72. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Samudio yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Samudio kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 1-2. Bursaspor antrenmanında Vartolu Sadettin sürprizi! Son dönemde rol aldığı 'Çukur' dizisinde gösterdiği performans ile herkesin beğenisini kazanan Erkan Koçak Köstendil, Bursaspor antrenmanına katıldı. İlgili Haberi Oku

82. dakikada sağ kanattan açılan ortada kaleci Korcan topu uzaklaştırmak için kalesinden çıktı. Korcan topa yetişemeyince topu önünde bulan Samudio boş kaleye meşin yuvarlağı buluşturarak kendisinin ve takımının 3. golünü attı: 1-3. 85. dakikada Erdem'in kullandığı kornerde topa yükselen Alihan Kubalas topu ağlarla buluşturdu: 2-3. 85. dakikada Koray Altınay ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 90+2. dakikada kontra atağa çıkan Rizespor'da Süleyman Koç'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan Çağlayan topu ağlarla buluşturdu: 2-4

Stat: Ankara 19 Mayıs Stadyumu

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay, Alihan Kubalas, Mehmet Sak, Putsila, Enes Kubat (Tisdell dk. 67) Mehmet Umut Nayır, Arif Morkaya (İlhan Parlak dk. 87), Mbamba (Kehinde dk. 76), Gençer Cansev

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Ramos Junior, Saadane, Orhan Ovacıklı, Abdullah Durak, Koray Altınay, Süleyman Koç, Galip Güzel (Recep Niyaz dk. 58), Samudio Segovia (Oğulcan Çaplayan dk. 84), Vedat Muriç (Turgut Doğan Şahin dk. 63)

Goller: Enes Kubat (dk. 34), Alihan Kubalas (dk. 85) (MKE Ankaragücü), Samudio Segovia (dk. 27, 72 ve 82), Oğulcan Çağlayan (dk. 90+2) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: Koray Altınay (dk. 85) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kart: Galip Güzel (Çaykur Rizespor)