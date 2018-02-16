Şenol Güneş’ten Bayern maçı öncesi flaş kararlar!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor maçının 11'inde sürpriz tercihlerde bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih maçını düşünüp bazı oyuncularını 11’de tercih etmedi. Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma bu sezon ligde 14 maç aradan sonra 11’de yer almadı.
Şenol Güneş, Alvaro Negredo’yu da yedek kulübesine çekerken ilk 11’de yeni transfer Vagner Love’a şans verdi.
Siyah-beyazlı takımda Atiba, Oğuzhan Özyakup da yedekler arasında yer aldı. Güneş geçen hafta olduğu gibi savunmada Vida yerine Medel’e şans verdi.
Son güncelleme: 19:41 | 16.02.2018