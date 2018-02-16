Şenol Güneş’ten Bayern maçı öncesi flaş kararlar!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor maçının 11'inde sürpriz tercihlerde bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih maçını düşünüp bazı oyuncularını 11’de tercih etmedi. Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma bu sezon ligde 14 maç aradan sonra 11’de yer almadı.

Şenol Güneş, Alvaro Negredo’yu da yedek kulübesine çekerken ilk 11’de yeni transfer Vagner Love’a şans verdi.

CANLI | Atiker Konyaspor Beşiktaş maçı (İşte 11`ler) Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Atiker Konyaspor Beşiktaş maçıyla başlıyor. Beşiktaş, Bayern Münih deplasmanı öncesi galip gelip maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselmek ve moral depolamak istiyor. Ev sahibi ise Beşiktaş'a karşı sürprize imza atıp düşme hattının üstüne çıkmanın peşinde. Saat 20.00'de başlayacak zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku

Siyah-beyazlı takımda Atiba, Oğuzhan Özyakup da yedekler arasında yer aldı. Güneş geçen hafta olduğu gibi savunmada Vida yerine Medel’e şans verdi.