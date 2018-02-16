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Ryan Babel: ‘Hakemin yaptıklarını herkes gördü’

Beşiktaş'ın deplasmanda Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Ryan Babel, hakem Alper Ulusoy hakkında "Aynaya bakıp, hatalarımızı analiz etmemiz gerekiyor. Hakemle ilgili her şeyi, herkes görmüştür. Bir şey demeye gerek yok. Deplasman performansımızı geliştirmemiz gerekiyor" dedi.
23:2716 Şubat 2018
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Ryan Babel: ‘Hakemin yaptıklarını herkes gördü’

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasının açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Atiker Konyaspor’la 1-1 berabere kalırken karşılaşmanın ardından sonra açıklamalarda bulunan Ryan Babel, hakem Alper Ulusoy hakkında da değerlendirmede bulundu. Babel, “Aynaya bakıp, hatalarımızı analiz etmemiz gerekiyor. Hakemle ilgili her şeyi, herkes görmüştür. Bir şey demeye gerek yok. Deplasman performansımızı geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

Hafta içi oynanacak Bayern Münih maçı hakkında da konuşan Babel, “Dört gözle beklediğimiz bir maç Bayern Münih maçı, orası başka bir seviye. Herkes o maç için çok heyecanlı” ifadelerini kullandı. 16 Şubat 2018 Tolgay Arslan: Hakemin üstüne gitmek istemiyoruz, suç bizde! Tolgay Arslan, 1-1 biten Konyaspor maçının ardından hakem Alper Ulusoy için, 'Üstüne gitmek istemiyoruz, suç bizde!' ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
alper ulusoy beşiktaş ryan babel spor toto süper lig
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