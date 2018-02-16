Rus futbolcu paraya burnunu silip Instagram’da paylaştı!

19 yaşındaki futbolcunun paraya burnunu silmesi sosyal medyada infial yarattı, ancak tepkiler internetle sınırlı kalmadı

SKOR DIŞ HABERLER / Rus futbolcu Stanislav Manayev’in paraya burnunu sümkürme görüntüleri büyük tepki gördü. Yaklaşık 330 lira değerinde bir banknota burnunu silen 19 yaşındaki futbolcu, olayın videosunu Instagram’da paylaştı.

Videoda; FC Chertanovo Moskova forması giyen Stanislav Manayev’in “Bu parayı ihtiyacı olan kişilere verebilirdim ama vermeyeceğim çünkü burnum çok akıyor” dedikten sonra paraya sümkürdüğü görülüyor.

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Görüntülere sosyal medyada çok sert tepkiler geldi. Tepkilerin ardından video yayından kaldırıldı. Ancak eleştirilerin dozu ve seviyesi artmaya devam ediyor. Rusya’nın Spor Bakanı Pavel Kolobov da oyuncu hakkında, “Hiç şüphe yok ki söz konusu video bu oyuncunun düşük eğitim düzeyini gösteriyor. Eminim ki bu ona bir ders olacaktır.” derken Rusya Dünya Kupası Organizasyon Komitesi’nin lideri Alexei Sorokin de sözünü sakınmadı. “Manayev’in sağlam bir tokadı” hak ettiğini söyleyen Sorokin, Rus Milli Takımı’nda benzer tavırların bulunmadığının altını çizdi.