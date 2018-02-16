Rıdvan Dilmen’den Alper Ulusoy’a ağır eleştiri

Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından hakem Alper Ulusoy'a ağır eleştirilerde bulundu.

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Atiker Konyaspor – Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamalarından satır başları:

ÜSTLERİNDE BASKI VAR

Beşiktaş’a deplasmanda demek yanlış olur. İlk 30 dakikada Beşiktaş pozisyonlar buldu ve rahat oynadı. Konya takımı da canlı ve agresif bir takım. Avrupa maçları falan da oynadıkları için savunma yapmayı da biliyorlar. Ancak bulundukları yerden dolayı üstlerinde bir baskı var.

OLAĞANÜSTÜ BİR KARAR

Yardımcı hakem Hakan Yemişgen’i tebrik ediyorum. Gol pozisyonunda olağanüstü bir karar verdi. 0-0’giden bir oyunda bu kararı vermek kolay değil. O golü vermeseydi tekrarda çok eleştirmezdik.

Konyaspor - Beşiktaş maçı sonunda gerginlik! Şenol Güneş`ten şaşırtan hareket Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Konyasporlu oyuncuları ve Mehmet Özdilek'i hakemi tebrik etmeye gönderdi. İlgili Haberi Oku

BENCE PENALTI DEĞİL

İptal edilen golde Jahovic’in Pepe’ye yaptığı hareket faul. Tolgay Arslan da elini kaçırmaya çalışırken yakalandı. Bence penaltı değil.

TFF’NİN GÖREVİ ŞİMDİ BAŞLIYOR

Galatasaray kazandığı taktirde 6 puanlık fark olacak. Aynı şekilde Başakşehir kazanırsa da. Türkiye Futbol Federasyonu’nun görevi şimdi başlıyor. Sadece Başakşehir ve Beşiktaş yarışmıyor.

İŞLERİ KOLAY DEĞİL

Geçen gün Aykut hoca konuştu. Fatih Hoca sakin ama o da ilerleyen zamanlarda sakinliğini kaybedebilir. O yüzden Allah yardımcıları olsun. İşleri kolay değil.

Alper Ulusoy`a büyük tepki! Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşürdü Beşiktaş'ın Konya deplasmanında Atiba ve Pepe'ye sarı kart vererek cezalı duruma düşüren Alper Ulusoy'a sosyal medyadan tepki yağdı. İlgili Haberi Oku

MAÇI TUTAYIM DEDİ

Beşiktaş aslında ilk yarı iyi oynadı. Buna Şampiyonlar Ligi psikolojisi deniyor. Çok mükemmel oynarken Şenol hoca şu maçı tutayım dedi. Medel, Atiba Vida ve Pepe ile oynadı. 1-0 da fena değil dedi.

SİMSİYAH BİR HATAFilipovic, Talisca’nın pozisyonunda 2. sarı karttan oyun dışı kalmalıydı. Sonucu %100 etkilerdi. Simsiyah bir hata.

ÖYLE BİR HATA YAPTI Kİ…

Hakem, Talisca’nın sarı kart gördüğü pozisyonu nasıl gördüyse ayağa basanı Talisca sandı. Öyle bir hata yaptı ki Fenerbahçe maçında yok. Ayrıca bu maçı da etkiliyor.

HEM KIRMIZI HEM PENALTI

Sinirler bozuldu maçta. Şenol hoca gerildi. Sonucu ve ligi etkileyecek hatalar yaptı hakem. Pepe’nin çizgiden çıkardığı pozisyon kırmızı kart ve penaltı. Al sana bir hata daha.

İLK YARIDA 8.4 VERDİM AMA…

Maşallah dediğimiz 1 gün yaşamıyor. İlk yarıda 8.4 puan verdim ama… 2. yarıda maçın önüne geçebilecek hakem kararları ortaya çıktı. İlk yarıda hakeme 8.4 dedim ama nereden dedim ya! Pepe’nin pozisyonunu net olarak hakem görmedi! Hatalar tüm ligi etkileyecek şekilde oldu… Sadece bu maçı değil!

O HAREKET PENALTI

Caner Erkin’in son dakikada Volkan Şen’e yaptığı hareket penaltı! Şimdi bu bir hata! Anlattığımız hatalar o kadar ciddi ki hem ligi hem derbiyi hem de maçı etkiliyor.

Alper Potuk’a verilen 2 maçlık ceza 1’e indirilmişti. Talisca’nın kartına da bakabiliyorsa bakmaları lazım. Tarafsızım sözü dünyanın en büyük yalanı. Ben de taraflıyım ama objektifim. Talisca’nın kartına da bakılması gerektiğini düşünüyorum tıpkı Alper’de olduğu gibi. Fenerbahçeliler bana küfretmesin.

OLAĞANÜSTÜ ŞEYLER OLUYOR

Türkiye’de olağanüstü şeyler olduğu için ben TFF’den her türlü kararı beklerim. Her şeyin ters bir kararı olabiliyor.

GİT HAKEMİ TEBRİK ET DEDİ

Maçın ardından Şenol Güneş, Mehmet Özdilek’e ‘Git hakemi tebrik et’ diyor. Sakin tanıdığımız Metin Albayrak’ın açıklamalarına da bakarız şimdi. Çok konuşulacak bu maç.

HİÇ Mİ AKILLARI ÇALIŞMIYOR?

Avrupa’da hangi takım bizi temsil ediyorsa o takıma kolaylık sağlanmasını isterim. Bir gün kaydırılabilir maçlar. BeIN Sports’a durumu izah edebilirsin. Rica ederim, sağlığımız için önemli dersin. Hiç mi akılları çalışmıyor?

ETO’O’DAN ÇOK SIKILDIM

Eto’o’nun antrenör gibi davranmasından çok sıkıldım artık. Rahatsız etmeye başladı.

”ŞİMDİ NE YAPACAKSIN TFF?

Hiçbir şey doğru düzgün yapılmıyor. TFF’nin işi yeni başlamıştır. Geçen sene çok rahattı. İki takım vardı sadece. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın konuşacak hali yoktu. Hadi bakalım şimdi ne yapacaksın TFF?

ŞENOL GÜNEŞ UMARIM YUTKUNUR

Şenol Güneş umarım maç sonu konuşmasında yutkunur. Bundan sonra sevkler gelmeye başlar.

BAYERN’E KARŞI 2 MAÇTA 3 ATABİLİR

Beşiktaş, Bayern Münih’e karşı 2 maçta 3 gol atabilir. 2’şer 3’er atar demiyorum ama pozisyona girer.

BU MAÇ BİR TRAVMA

Bu maç bir travma. Tramvayı hemen atlatıp Bayern maçına hazırlanmalılar. O yetmeyecek Fenerbahçe maçı var. O bitecek bir Fenerbahçe maçı daha olacak. Sonra Trabzon var. Sonra yine Bayern var… Allah herkesin yardımcısı olsun.

BAYERN BAŞKA BİR SEVİYE

Bayern başka bir seviye. O maçlar istediğin gibi geçmezse bir bakmışsın elinde bir şey yok.