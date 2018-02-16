ÖZET İZLE: Konyaspor Beşiktaş maç özeti! Beşiktaş Konya’da 2 puan bıraktı! İşte Konyaspor BJK maçı golleri…

Beşiktaş'ın Bayern Münih maçı öncesinde Konyaspor maçıyla morali bozuldu. Nefesleri kesen pozisyonların yaşandığı Konyaspor Beşiktaş 1-1 sona erdi. Konya Beşiktaş maçının özetini izlemek isteyen futbol severler bitiş düdüğü ile arama motorlarına akın etti. Konyaspor BJK özet görüntüleri haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte Konyaspor Beşiktaş maç özeti ve maçın golleri...

22. hafta açılış maçında Konyaspor Beşiktaş karşı karşıya geldi. Büyük heyecana ve gol pozisyonlarına sahne olan Konyaspor Beşiktaş maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. Konya Beşiktaş maç özeti bile izleyenlerin kalp atışlarını hızlandırmayı başaracak cinsten gol pozisyonları yaşandı. İlk yarı 1-0 Beşiktaş’ın önde kapattığı karşılaşmada ikinci yarı adeta bambaşka bir maç oldu. Konyaspor’un baskılı oyununa, ataklarıyla cevap veren Beşiktaş aradığı golü bulamayınca sahada boynu bükük ayrıldı. Heyecanın eksik olmadığı Konyaspor Beşiktaş maçı özeti ve maçın önemli anlarını haberin içinde bulunan linkten izleyebilirsiniz. Aşağıda bulunan maç özeti linkinden yayınlandığı anda Konyaspor BJK özeti, önemli anları ve golleri izleyebilirsiniz.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ ÖZETİ İZLE

Süper Lig’te zirve mücadelesi veren Beşiktaş deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş’ta Pepe ve Talisca bu maçta gördükleri sarı kartların ardından Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştüler. Kartal 1 aylık yoğun maç trafiğine moralli başlamak isterken, kayıpla başladı. Zorlu Bayern Münih maçı öncesinde siyah beyazlılar hem zirve yarışında yara aldı hem de Fenerbahçe derbisi öncesi iki yıldızını kart cezası nedeniyle kaybetti.

Maç Sonucu | Atiker Konyaspor’umuz 1-1 Beşiktaş pic.twitter.com/dR5YWLLeQs — Atiker Konyaspor (@konyaspor) 16 Şubat 2018

Beşiktaş, 27'de Atiba Hutchinson'ın golüyle 1-0 öne geçti. Babel'in şutu Atiba'ya çarptı ve ağlara gitti. İlk yarı bu skorla biterken ev sahibi ikinci yarıya hızlı başladı.Moryke Fofana'nın oyuna girmesiyle hücum etkinliğini artıran Konyaspor, Eto'o'nun pasında 60'ta Adis Jahovic'le skoru eşitledi.

Golden sonra Beşiktaş, peş peşe net pozisyonlar buldu ancak tabelayı değiştirmeyi beceremedi. Siyah-beyazlılar puanını 41'e yükseltirken ev sahibi Konyaspor ise 21 puana çıktı. Beşiktaş 8 maçlık zorlu sürecin ilk maçında ağır yara alırken derbi öncesinde Pepe ve Talisca'yı da kaybetti. 39'da Pepe ve 52'de Talisca sarı kart görerek Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düştü.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11

KONYASPOR: Serkan, Ömer Ali, Filipovic, Ali Turan, Skubic, Ali Çamdalı, Jonsson, Milosevic, Bourabia, Eto'o, Jahovic

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Vagner Love

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PEPE İLE TALİSCA FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ