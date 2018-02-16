ÖZET İZLE: Konyaspor Beşiktaş maç özeti! Beşiktaş Konya’da 2 puan bıraktı! İşte Konyaspor BJK maçı golleri…
22. hafta açılış maçında Konyaspor Beşiktaş karşı karşıya geldi. Büyük heyecana ve gol pozisyonlarına sahne olan Konyaspor Beşiktaş maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. Konya Beşiktaş maç özeti bile izleyenlerin kalp atışlarını hızlandırmayı başaracak cinsten gol pozisyonları yaşandı. İlk yarı 1-0 Beşiktaş’ın önde kapattığı karşılaşmada ikinci yarı adeta bambaşka bir maç oldu. Konyaspor’un baskılı oyununa, ataklarıyla cevap veren Beşiktaş aradığı golü bulamayınca sahada boynu bükük ayrıldı. Heyecanın eksik olmadığı Konyaspor Beşiktaş maçı özeti ve maçın önemli anlarını haberin içinde bulunan linkten izleyebilirsiniz. Aşağıda bulunan maç özeti linkinden yayınlandığı anda Konyaspor BJK özeti, önemli anları ve golleri izleyebilirsiniz.
Süper Lig’te zirve mücadelesi veren Beşiktaş deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş’ta Pepe ve Talisca bu maçta gördükleri sarı kartların ardından Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştüler. Kartal 1 aylık yoğun maç trafiğine moralli başlamak isterken, kayıpla başladı. Zorlu Bayern Münih maçı öncesinde siyah beyazlılar hem zirve yarışında yara aldı hem de Fenerbahçe derbisi öncesi iki yıldızını kart cezası nedeniyle kaybetti.
Maç Sonucu | Atiker Konyaspor’umuz 1-1 Beşiktaş pic.twitter.com/dR5YWLLeQs
— Atiker Konyaspor (@konyaspor) 16 Şubat 2018
Beşiktaş, 27'de Atiba Hutchinson'ın golüyle 1-0 öne geçti. Babel'in şutu Atiba'ya çarptı ve ağlara gitti. İlk yarı bu skorla biterken ev sahibi ikinci yarıya hızlı başladı.Moryke Fofana'nın oyuna girmesiyle hücum etkinliğini artıran Konyaspor, Eto'o'nun pasında 60'ta Adis Jahovic'le skoru eşitledi.
Golden sonra Beşiktaş, peş peşe net pozisyonlar buldu ancak tabelayı değiştirmeyi beceremedi. Siyah-beyazlılar puanını 41'e yükseltirken ev sahibi Konyaspor ise 21 puana çıktı. Beşiktaş 8 maçlık zorlu sürecin ilk maçında ağır yara alırken derbi öncesinde Pepe ve Talisca'yı da kaybetti. 39'da Pepe ve 52'de Talisca sarı kart görerek Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düştü.
KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11
KONYASPOR: Serkan, Ömer Ali, Filipovic, Ali Turan, Skubic, Ali Çamdalı, Jonsson, Milosevic, Bourabia, Eto'o, Jahovic
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Vagner Love
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PEPE İLE TALİSCA FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’ın Atiker Konyaspor’a konuk olduğu maçta 39. dakikada sarı kart gören Pepe ve 52’de sarı kart gören Anderson Talisca gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştüler.
Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor'a konuk olduğu karşılaşmada 39. dakikada sarı kart gören Pepe, cezalı duruma düştü. Portekizli yıldız gelecek hafta oynanacak kritik Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in tercihi şimdiden merak konusu olurken Vida-Medel ikilisinin tercih edilmesi muhtemel gözüküyor.
Karşılaşmanın ikinci yarısında ise 52. dakikada Anderson Talisca sarı kart gördü ve Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Kartal'da ikinci yarının flaş oyuncusu Anderson Talisca ligin ikinci yarısında 6 gol kaydetmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlılarda ayrıca Oğuzhan Özyakup, Adriano da kart sınırında bulunuyor. Pepe bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 19 maçta forma giyerken 2 de gol kaydetti.
BEŞİKTAŞ’IN KONYASPOR’A ATTIĞI GOLDE OFSAYT TARTIŞMASI
Maçın 27.dakikasında Babel'in ceza sahası dışından çektiği şut kale sahası içinde Atiba'ya çarparak ağlara gitti. Golün ardından Konyasporlu futbolcular hakem Alper Ulusoy'a ofsayt itirazında bulundu. Ancak Ulusoy, yardımcısı Hakan Yemişken'in uyarısıyla gol kararını verdi. Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği golün tekrarında Atiba'nın bir adım geride olduğu ve ofsayt pozisyonunda bulunmadığı görüldü.
Tartışmalı karar sosyal medyada da gündem oldu. Hakan Yemişken'in pozisyonda verdiği doğru karar övgü aldı.
Beşiktaşımız, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında A. Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.#Beşiktaş pic.twitter.com/V7iCxN7w0i
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 16 Şubat 2018
KONYASPOR’DAN BEŞİKTAŞ’A PANKARTLI DESTEK
Konyasporlu futbolcular maç öncesi sahaya çıkarken “Beşiktaş’a Şampiyonlar ilginde başarılar dileriz” pankartı alkışlarla karşılık buldu. Beşiktaşlı futbolcular Konyasporlu futbolcuların bu jestini alkışladılar.
ÖZDİLEK’DEN GÜNEŞ’E TEBRİKBeşiktaş’ın efsane kaptanı ve Konyaspor’un Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, maç öncesi siyah beyazlı ütakımın başırılı teknik direktörü Şenol Güneş’i soyunma odasında ziyaret ederek başarı diledi. Her iki takımın teknik adamının görüntüsü dikkat çekti.
QUARESMA VE OĞUZHAN, B.MÜNİH MAÇINABeşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper ligde Konyaspor ile yapıcak maç öncesi zorlu karar verdi ve takımın yıldız oyuncuyları Oğuzhan ve Quaresma’yı yedek kulübesine oturttu. Güneş, Lens ve Wagner Love ilk 11’de oynattı.
KONYA BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNEMLİ ANLARI
Dakika 13 Love'ın derinlemesine pasıyla Talisca savunmanın arkasına sarktı. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş az farkla yandan dışarı gitti.
Dakika 27 GOL! Sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Caner'in ortasında savunmadan seken topla buluşan Babel'in şutunda Atiba'dan seken top Serkan'ı yanıltarak ağlara gitti.
Dakika 34 Sol kanattan ceza sahasına sokulan Eto'o'nun ortasında savunmadan seken top kornere gitti.
Dakika 36 Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Atiba'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Love, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta topu üstten auta attı.
Dakika 45+2 Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Lens’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Talisca’nın sert şutu kaleci Serkan’ın üzerine gitti.
Dakika 52 Talisca, itirazdan sarı kart gördü ve Pepe’den sonra o da cezalı duruma düştü. Brezilyalı yıldız Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Dakika 60 GOL! Eto’o’nun pasıyla sol çaprazdan savunmanın arkasına sarkan Jahovic, dar açıdan düzgün bir vuruş yaparak skoru eşitledi.
Dakika 76 Negredo’nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Lens’in ortasında ceza sahasında büyük bir karambol yaşandı. Ali Turan topu kornere gönderdi.