Merve Aydın kimdir? Survivor All Star Merve kaç yaşında?

Survivor yarışmasının deneyimli isimlerinde Merve Aydın Survivor 2018 ile ekranlarda 3. kez boy gösteriyor. Survivor'un en başarlı kadın yarışmacılarında biri olan Survivor Merve, geçen sefer final kaybettiği şampiyonluğu bu kez kazanmak istiyor. Peki Survivor Merve kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte cevabı...

Survivor ekranlar All Star ve Gönüllüler ile geri döndü. Reyting sonuçlarında birinciliği kimselere bırakmayan fenomen programın yarışmacıları arasında yer alan Merve Aydın 2014 ve 2015 yılının ardından Survivor 2018’de All Star takımıyla birlikte geri döndü. Survivor Merve kimdir, kaç yaşında, nerelerde yarıştı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Merve Aydın’ın hayatı…

MERVE AYDIN KİMDİR? SURVİVOR MERVE AYDIN NERELİ?

10 Şubat’ta başlayacak Survivor All-Star’a katılacağı açıklanmasının ardından en çok merak edilen sorularının arasında Merve Aydın kimdir sorusu yer aldı… İşte Merve Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtı… Merve Aydın 17 Mart 1990, Bakırköy, İstanbul'da doğmuş Türk atlettir. ENKA spor kulübünün atletizm branşı sporcusudur. 2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazandı. Aynı yıl Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4×400 bayrak yarışında ikinci gümüş madalyasını da kazanmış ve Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçti.

Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2.seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi. Sakatlık acısı nedeniyle ağlayarak yarışa devam edip bitirmesi, onu manşetlere taşıdı. 12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibi. 2014 Survivor'da, ünlüler takımında yer alan Merve Aydın, adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. olmuştu.

Ertesi sene, 2015 yılında Survivor All Star adı ile düzenlenen Survivor’a katılan başarılı sporcu, daha başarılı performanslar gösterdiği programda Survivor finalisti olmayı başardı. Fakat ikili finalde SMS oylarıyla belirlenen finalde Turabi’nin gerisinde kalarak Survivor All Star’ı ikinci olarak tamamlamıştır.