Liverpool taraftarının Salah çılgınlığı: ‘Birkaç gol daha atarsa müslüman olacağım’

Liverpoollu taraftarlar, Mısırlı Muhammed Salah'ın başarısı üzerine içinde "Ben de Müslüman olacağım!" geçen bir tezahürat yapmaya başladı

Sezon başında Roma’dan 42 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool’un yolunu tutan Muhammed Salah, bu sezon takımına kazandırdığı puanlarla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Bu sezon 36 maçta 30 gol atıp 8 de asist yapan Muhammed Salah, İngiltere’nin en çok konuşulan futbolcuları arasına girdi.

Orta saha bölgesinde oynamasına rağmen bu sezon ligde 22 gol atan Mısırlı yıldız, krallık yarışında 23 gollü Tottenhamlı Harry Kane’in ardından ikinci sırada yer alıyor. Salah, Liverpool’un zirve yarışını sürdürmesine en önemli etken olarak gösteriliyor.

Önceki sezonlara oranla daha iyi bir performans sergileyerek 41 puanla ligde dördüncü sırada yer alan Liverpool, Salah’ın üstün performansı sayesinde bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de yoluna doludizgin devam ediyor.

Liverpool’a Şampiyonlar Ligi’nde 7 golle katkı sağlayan 25 yaşındaki oyuncu, takımının son 16 turunda Portekiz ekibi Porto ile oynadığı ilk maçta da 1 kez ağları havalandırdı.

“BEN DE MÜSLÜMAN OLACAĞIM”

Liverpool taraftarlarını adeta kendinden geçiren Salah için yapılan bir beste de gündeme bomba gibi düştü. Son zamanlarda Liverpool tribünlerinde yankılanan tezahüratta taraftarlar, “Birkaç gol daha atarsa ben de Müslüman olacağım” diye bağırıyor.

Tezahüratta ayrıca “Bir camide oturacağım. Olmak istediğim yer orası” sözü de geçiyor.

Tezahüratın sözleri şöyle:

“Mo Salah la la la la! Senin için yeterince iyiyse, benim için de yeterince iyi. Birkaç gol daha atarsa ben de Müslüman olacağım. Bir camide oturacağım, olmak istediğim yer orası!”

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