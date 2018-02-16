Konyaspor’un vefat eden futbolcusu Muhammed Yürükuslu kimdir? Muhammed Yürükuslu kaç yaşındaydı?

Süper Lig'de bir dönem Konyaspor forması giyen Muhammed Yürükuslu hayatını kaybetti. Evinde beyin kanaması geçiren Yürükuslu genç yaşta vefat etti. Peki Konyasporlu Muhammed Yürükuslu kimdir? Muhammed Yürükuslu kaç yaşında vefat etti? İşte futbol dünyasını yasa boğan Yürükuslu hakkında bilinmeyenler...

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'un eski oyuncusu Muhammed Yürükuslu vefat etti. Konya'nın yerel basını; genç futbolcunun geçirdiği beyin kanaması nedeniyle birkaç gündür yoğun bakımda olduğu belirtildi.

HAYATINI KAYBEDEN KONYASPOR’LU MUHAMMED YÜRÜKUSLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

1991 doğumlu sol bek, Konyaspor’un transfer yasağı aldığı 2011-2012 sezonunda takımının vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyordu. Konyaspor’dan sonra alt liglerde çok sayıda takımda forma giyen Muhammet, geçen sezon pilot takım Anadolu Selçukspor’da oynamıştı. Takım bulamadığı için bu sezon forma giyemeyen Muhammet Yürükuslu daha önce Sarayköy, Altınordu, Sakaryaspor ve Diyarbekirspor takımlarında da top koşturmuştu.