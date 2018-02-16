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Konyaspor – Beşiktaş maçı sonunda gerginlik! Şenol Güneş’ten şaşırtan hareket

Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Konyasporlu oyuncuları ve Mehmet Özdilek'i hakemi tebrik etmeye gönderdi.
22:2916 Şubat 2018
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Konyaspor – Beşiktaş maçı sonunda gerginlik! Şenol Güneş’ten şaşırtan hareket

Süper Lig'de 22. haftanın açılış mücadelesinde Atiker Konyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kalırken maçın ardından sahada gerginlik vardı.

Alper Ulusoy'un yönetimini beğenmeyen iki takım oyuncuları ve teknik adamlar maç sonu soluğu hakem Alper Ulusoy’un yanında aldı. Bu esnada sahaya giren Şenol Güneş, oyuncularını oradan uzaklaştırırken Mehmet Özdilek ve Konyasporlu oyuncuları el hareketleriyle hakemi tebrik etmeye doğru yönlendirdi. Şenol Güneş’in bu hareketi sosyal medyada da gündem oldu.

Özdilek'in ise Güneş'in hareketlerine sinirlendiği görüldü.

16 Şubat 2018 Alper Ulusoy`a büyük tepki! Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşürdü Beşiktaş'ın Konya deplasmanında Atiba ve Pepe'ye sarı kart vererek cezalı duruma düşüren Alper Ulusoy'a sosyal medyadan tepki yağdı. İlgili Haberi Oku

Görüntüler BeinSports’tan alınmıştır…

Etiketler
beşiktaş konyaspor şenol güneş tepki
Son güncelleme: 22:30 | 16.02.2018
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