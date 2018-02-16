Galatasaray kaptanı Selçuk İnan ‘feda’ dedi!

Önümüzdeki sezon için 2 milyon 950 bin Euro’luk sözleşmesi bulunan Selçuk, ücretinde indirimi kabul etti. Yönetim, 33 yaşındaki yıldızın, diğer isimlere de örnek olmasını umuyor.

SÖZCÜ SKOR – Mesut YILDIRIM / Galatasaray’da tartışmaları beraberinde getiren, önceki gün yapılan divan kurulu toplantısında da gündem olan mali kriz, pek çok branşta kendini gösteriyor.

Sadece futbolculara değil amatör şubelerde de maaşlar aylarca ödenmiyor. Son olarak kadın ve erkek basketbolcuların iki aylık birikmiş ödemeleri yapıldı ancak içeride hâlâ önemli bir yekûn olduğu belirtiliyor. Üstelik, pek çok oyuncunun serbest kalmak için girişimler yaptığı biliniyor.

Mustafa Cengiz, 25 günlük başkanlığında 60 milyon TL ödeme yaparak pek çok krizin büyümesini engelledi ancak özellikle futbol takımı için kalıcı bir formül aranıyor.

Bazı futbolcuların geçmiş dönemlerde yapılan sözleşmelerinde indirim yapılması da bu çözümlerden biri. Henüz yöneticiler resmi bir girişimde bulunmadı.

Bu durumun şampiyonluk yarışına zarar vermesi gibi Beşiktaş'ın FEDA döneminde olduğu gibi olumsuz tepkiler çekmesinden endişe ediliyor.

SELÇUK ŞİFAHEN ‘EVET’ DEDİ

Buna rağmen takım kaptanı Selçuk İnan'ın tavrı yönetimi mutlu etti. Yapılan ön görüşmede Selçuk, önümüzdeki sezona dair garanti ücreti olan 2 milyon 950 bin Euro'dan indirime gidebileceğini, bu rakamı 1.5 milyon Euro seviyesine çekebileceğini şifahen de olsa yöneticilere iletti. Cengiz ve kurmayları bu durumun diğer futbolculara da sirayet etmesini umuyor. Puan ve başarı ‘bonus'ları ve imza paraları ile birlikte toplam maaş yükünün 40 milyon Euro'lara inmesi öngörülüyor.

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Feghouli…………..3.850 milyon

Muslera……………3.575 milyon

Gomis………………3.350 milyon

Belhanda………….3.350 milyon

Fernando…………3.300 milyon

Selçuk………………2.900 milyon

Mariano…………..2.300 milyon

Maicon…………….2.200 milyon

Eren…………………2.150 milyon

Tolga……………………..2 milyon

Serdar……………………2 milyon

Donk *………………..1.5 milyon

Tarık………………..1.498 milyon

Denayer *………..1.359 milyon

Rodrigues…………1.350 milyon

H.Balta *………….1.250 milyon

Yasin *…………….1.150 milyon

Koray *………………….1 milyon

Linnes……………………… 950 bin

Ahmet…………………….. 900 bin

Nagatomo *…………….. 850 bin

Latovlevici *…………….. 750 bin

Sinan………………………. 600 bin

Carrasso *……………….. 600 bin

Eray *……………………… 240 bin

* Kontratları sezon sonu bitecek