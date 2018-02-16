Galatasaray kaptanı Selçuk İnan ‘feda’ dedi!
SÖZCÜ SKOR – Mesut YILDIRIM / Galatasaray’da tartışmaları beraberinde getiren, önceki gün yapılan divan kurulu toplantısında da gündem olan mali kriz, pek çok branşta kendini gösteriyor.
Sadece futbolculara değil amatör şubelerde de maaşlar aylarca ödenmiyor. Son olarak kadın ve erkek basketbolcuların iki aylık birikmiş ödemeleri yapıldı ancak içeride hâlâ önemli bir yekûn olduğu belirtiliyor. Üstelik, pek çok oyuncunun serbest kalmak için girişimler yaptığı biliniyor.
Mustafa Cengiz, 25 günlük başkanlığında 60 milyon TL ödeme yaparak pek çok krizin büyümesini engelledi ancak özellikle futbol takımı için kalıcı bir formül aranıyor.
Bazı futbolcuların geçmiş dönemlerde yapılan sözleşmelerinde indirim yapılması da bu çözümlerden biri. Henüz yöneticiler resmi bir girişimde bulunmadı.
Bu durumun şampiyonluk yarışına zarar vermesi gibi Beşiktaş'ın FEDA döneminde olduğu gibi olumsuz tepkiler çekmesinden endişe ediliyor.
SELÇUK ŞİFAHEN ‘EVET’ DEDİ
Buna rağmen takım kaptanı Selçuk İnan'ın tavrı yönetimi mutlu etti. Yapılan ön görüşmede Selçuk, önümüzdeki sezona dair garanti ücreti olan 2 milyon 950 bin Euro'dan indirime gidebileceğini, bu rakamı 1.5 milyon Euro seviyesine çekebileceğini şifahen de olsa yöneticilere iletti. Cengiz ve kurmayları bu durumun diğer futbolculara da sirayet etmesini umuyor. Puan ve başarı ‘bonus'ları ve imza paraları ile birlikte toplam maaş yükünün 40 milyon Euro'lara inmesi öngörülüyor.
Feghouli…………..3.850 milyon
Muslera……………3.575 milyon
Gomis………………3.350 milyon
Belhanda………….3.350 milyon
Fernando…………3.300 milyon
Selçuk………………2.900 milyon
Mariano…………..2.300 milyon
Maicon…………….2.200 milyon
Eren…………………2.150 milyon
Tolga……………………..2 milyon
Serdar……………………2 milyon
Donk *………………..1.5 milyon
Tarık………………..1.498 milyon
Denayer *………..1.359 milyon
Rodrigues…………1.350 milyon
H.Balta *………….1.250 milyon
Yasin *…………….1.150 milyon
Koray *………………….1 milyon
Linnes……………………… 950 bin
Ahmet…………………….. 900 bin
Nagatomo *…………….. 850 bin
Latovlevici *…………….. 750 bin
Sinan………………………. 600 bin
Carrasso *……………….. 600 bin
Eray *……………………… 240 bin
* Kontratları sezon sonu bitecek