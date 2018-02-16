Denys Boyko’dan AEK maçında büyük hata!

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiralık olarak gönderdiği Denys Boyko, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK maçında yediği golle adeta takımını yaktı.

SKOR DIŞ HABERLER / Beşiktaş’tan Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’e kiralık olarak transfer edilen kaleci Denys Boyko, AEK Atina maçında yediği hatalı golle takımını yaktı.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında AEK Atina deplasmanına konuk olan Dinamo Kiev, 19. dakikada Viktor Tsygankov’un golüyle 1-0 öne geçti.

Uzun süre maçı önde götüren Ukrayna ekibi, 80. dakiakda Astrit Ajdarevic’in golüyle skora 1-1’lik beraberliği getirdi.

Topa hatalı bir çıkış yapan kaleci Boyko, yediği golle takımının deplasmandan 1-1’lik skorla ayrılmasına neden oldu.