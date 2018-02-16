CANLI YAYIN: Konyaspor Beşiktaş maçı canlı izle! İşte maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar…

Beşiktaş zorlu fikstüre başlamadan önce Konyaspor karşısında. Konyaspor Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen futbol tutkunları için haberimiz içerisinde Konya Beşiktaş canlı izle linki yer alıyor, ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız içinde Konya Beşiktaş maçını şifresiz canlı yayınlayan yabancı kanalların listesi yer alıyor. Bein Sports kanalı yanı sıra birçok yabancı kanalın da şifresiz yayınlayacağı Konyaspor Beşiktaş maçını canlı izleme linkini haberimiz içinde bulabilirsiniz. İşte Konyaspor Beşiktaş canlı yayın ekranı, Konya BJK ilk 11'leri ve maçın ayrıntıları…

22. haftanın açılış maçında Konyaspor Beşiktaş’ı ağırlıyor. Devre arasında Eto’o ve Jahoviç ile gol yollarını güçlendiren Konyaspor düşme hattından uzaklaşmak isterken, zorlu fikstüre girecek Beşiktaş, Bayern Münih maçı öncesinde hem şampiyonluk yarışındaki iddiasını korumak hem de Şampiyonlar Ligi’ne moralli hazırlanmak istiyor. Konya Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar, Konyaspor Beşiktaş maçı canlı yayını kaçırmamak için günün erken saatlerinden itibaren arama motorlarında maç saat kaçta, hangi kanalda olduğunu aratıyor. BJK Konyaspor maçı kadrosu da merak edilen konuların arasında yer alıyor. Tribünlerin dolmasının beklediği Konyaspor Beşiktaş maçını çok sayıda taraftar da ekran başında canlı izleyecek. Konya Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen ya da maç skoru merak eden taraftarlar için haberimiz içerisindeki canlı izle linki ve canlı anlatım linki bulunuyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

KONYASPOR BJK CANLI ANLATIM

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11

KONYASPOR: Serkan, Ömer Ali, Filipovic, Ali Turan, Skubic, Ali Çamdalı, Jonsson, Milosevic, Bourabia, Eto’o, Jahovic

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Vagner Love

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta açılış maçında Atiker Konyaspor Beşiktaş karşılaşacak. Özellikle Beşiktaşlı taraftarlar günün erken saatlerinden itibaren Konya Beşiktaş maçı saat kaçta ve Konyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda olduğunu Google üzerinden araştırıyordu. Bu akşam saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken yapacak. Konyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

Beşiktaşımızın Spor Toto Süper Lig A. Konyaspor maçı kadrosu#Beşiktaş pic.twitter.com/DNn2Gdb63T — Beşiktaş JK (@Besiktas) 16 Şubat 2018

KONYA BEŞİKTAŞ MAÇI İNTERNETTEN CANLI İZLENEBİLİR Mİ?

Konyaspor BJK maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Fakat Konyaspor Beşiktaş maçını internet üzerinden izlemek için ise beIN Connect uygulamasını kullanabilirsiniz.

Atiker Konyaspor’umuzun, Beşiktaş karşısında sahaya çıkacağı ilk 11. pic.twitter.com/PchsYVVEGS — Atiker Konyaspor (@konyaspor) 16 Şubat 2018

BEŞİKTAŞ'TA LARİN VE TOSİC KADROYA DAHİL EDİLMEDİ

Beşiktaş'ta bu maçta sakatlığı devam eden Dusko Tosic ile henüz hazır olmayan Cyle Larin forma giymeyecekler.

Konyaspor'da Wilfred Moke, cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında sahada olmayacak. Traore ve Yatabare sakat oyuncular. Skubic'in durumu ise şüpheli.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ TALİSCA VE PEPE ALARMI

Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte daha önce üçer sarı kart gören Anderson Talisca ve Pepe'ye, son Kardemir Karabükspor karşılaşmasında Oğuzhan Özyakup ile Adriano Correia da eklendi.

Bu dört oyuncu, Atiker Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Bursaspor Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirler.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR

Angola Fox Sports 1 Africa Avustralya beIN Sports Connect Australia Avusturya DAZN Europe Benin A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia Botsvana Fox Sports 1 Africa Burkina Faso A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Burundi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kamerun Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada Cape Verde Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Orta Afrika Cumhuriyeti Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Çad Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Comoros Fox Sports 1 Africa Kongo Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Demokratik Kongo Fox Sports 1 Africa Cote D'Ivoire A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hırvatistan Sportklub 1 Croatia Djibouti A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Ekvator Ginesi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Eritrea Fox Sports 1 Africa Ethiyopya Fox Sports 1 Africa Fransa beIN Sports MAX 6 Gabon Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Gambiya A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Almanya DAZN Europe Gana A+ Sport Gine A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Guinea-Bissau A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong Kenya Fox Sports 1 Africa Lesotho Fox Sports 1 Africa Liberya Fox Sports 1 Africa Lihtenştayn DAZN Europe Lüksemburg DAZN Europe Makedonya SportKlub 1 Serbia Madagaskar Fox Sports 1 Africa Malavi Fox Sports 1 Africa Mali Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Moritanya A+ Sport Mauritius Fox Sports 1 Africa Karadağ SportKlub 1 Serbia Mozambik Fox Sports 1 Africa Namibya Fox Sports 1 Africa Nijer Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Nijerya Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Ruanda A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Sao Tome And Principe Fox Sports 1 Africa Senegal Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Sırbistan SportKlub 1 Serbia Seyşeller Fox Sports 1 Africa Sierra Leone A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Slovenya SportKlub 5 Slovenia Güney Afrika Fox Sports 1 Africa Güney Sudan Fox Sports 1 Africa Svaziland Fox Sports 1 Africa İsviçre DAZN Europe Tanzanya Fox Sports 1 Africa Togo A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

SÜPER KUPA KONYASPOR, LİGDE BEŞİKTAŞ GÜLDÜ

İki takım bu sezon ilk olarak Türkiye Süper Kupa finalinde karşılaştı. Bu maçı Konyaspor 2-1 kazanarak kupayı Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Kupa'yı da müzesine götürdü. Yeşil-Beyazlılara galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Abdou Razack Traore ve 90. dakikada Nejc Skubic (penaltıdan) kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 78. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Ligin ilk yarısında oynanan maçta ise gülen taraf Beşiktaş oldu. Kara Kartalların 2-0 kazandığı maçın golleri 10. dakikada Cenk Tosun, 66. dakikada Ricardo Quaresma'dan geldi.

KONYASPOR'DA SON DURUM

Mustafa Reşit Akçay'la başladığı sezona Mehmet Özdilek'le devam eden Atiker Konyaspor ligde son iki sezonda önemli başarılara imza atsa da bu sezon beklentilerin oldukça uzağında, düşme hattında yer alıyor. Bu sezon geride kalan 21 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi alan Anadolu Kartalları 16. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM

Şenol Güneş yönetiminde son iki sezonu da şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş bu sezon unvanını korumak istiyor. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan takım son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Toplamda ise ligde geride kalan 21 haftada 11 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi alan takım topladığı 40 puanla zirvenin 4 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

|GOOOLL| |GOOOOOOOOOOOLLLL| |GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL|

ATIBA HUTCHINSON pic.twitter.com/AKjQ9OEGaw — Beşiktaş JK (@Besiktas) 16 Şubat 2018

LİGDE EN FAZLA İSABETLİ ORTA ATAN FUTBOLCU, EN İSABETSİZ ORTA ATAN TAKIMA KARŞI

Ricardo Quaresma bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli orta yapan isim. Ligin en az isabetli orta yapan takımı olan Konyaspor ise, Quaresma'dan 15 isabetli orta daha az yaptı. Oğuzhan Özyakup, Konyaspor'a karşı beş Süper Lig maçında dört gol attı. Konyaspor, Oğuzhan'ın Süper Lig'de en fazla gol attığı iki takımdan biri. Beşiktaş'ın ligin ikinci yarısında attığı son 11 golün altısı Talisca'dan geldi.