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CANLI YAYIN: Konyaspor Beşiktaş maçı canlı izle! İşte maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar…

Beşiktaş zorlu fikstüre başlamadan önce Konyaspor karşısında. Konyaspor Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen futbol tutkunları için haberimiz içerisinde Konya Beşiktaş canlı izle linki yer alıyor, ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız içinde Konya Beşiktaş maçını şifresiz canlı yayınlayan yabancı kanalların listesi yer alıyor. Bein Sports kanalı yanı sıra birçok yabancı kanalın da şifresiz yayınlayacağı Konyaspor Beşiktaş maçını canlı izleme linkini haberimiz içinde bulabilirsiniz. İşte Konyaspor Beşiktaş canlı yayın ekranı, Konya BJK ilk 11'leri ve maçın ayrıntıları…
19:1016 Şubat 2018
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CANLI YAYIN: Konyaspor Beşiktaş maçı canlı izle! İşte maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar…

22. haftanın açılış maçında Konyaspor Beşiktaş’ı ağırlıyor. Devre arasında Eto’o ve Jahoviç ile gol yollarını güçlendiren Konyaspor düşme hattından uzaklaşmak isterken, zorlu fikstüre girecek Beşiktaş, Bayern Münih maçı öncesinde hem şampiyonluk yarışındaki iddiasını korumak hem de Şampiyonlar Ligi’ne moralli hazırlanmak istiyor. Konya Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar, Konyaspor Beşiktaş maçı canlı yayını kaçırmamak için günün erken saatlerinden itibaren arama motorlarında maç saat kaçta, hangi kanalda olduğunu aratıyor. BJK Konyaspor maçı kadrosu da merak edilen konuların arasında yer alıyor. Tribünlerin dolmasının beklediği Konyaspor Beşiktaş maçını  çok sayıda taraftar da ekran başında canlı izleyecek. Konya Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen ya da maç skoru merak eden taraftarlar için haberimiz içerisindeki canlı izle linki ve canlı anlatım linki bulunuyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

KONYASPOR BJK CANLI ANLATIM

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11

KONYASPOR: Serkan, Ömer Ali, Filipovic, Ali Turan, Skubic, Ali Çamdalı, Jonsson, Milosevic, Bourabia, Eto’o, Jahovic

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Vagner Love

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta açılış maçında Atiker Konyaspor Beşiktaş karşılaşacak. Özellikle Beşiktaşlı taraftarlar günün erken saatlerinden itibaren Konya Beşiktaş maçı saat kaçta ve Konyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda olduğunu Google üzerinden araştırıyordu. Bu akşam saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken yapacak. Konyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

 

KONYA BEŞİKTAŞ MAÇI İNTERNETTEN CANLI İZLENEBİLİR Mİ?

Konyaspor BJK maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Fakat Konyaspor Beşiktaş maçını internet üzerinden izlemek için ise beIN Connect uygulamasını kullanabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'TA LARİN VE TOSİC KADROYA DAHİL EDİLMEDİ

Beşiktaş'ta bu maçta sakatlığı devam eden Dusko Tosic ile henüz hazır olmayan Cyle Larin forma giymeyecekler.

Konyaspor'da Wilfred Moke, cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında sahada olmayacak. Traore ve Yatabare sakat oyuncular. Skubic'in durumu ise şüpheli.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ TALİSCA VE PEPE ALARMI

Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte daha önce üçer sarı kart gören Anderson Talisca ve Pepe'ye, son Kardemir Karabükspor karşılaşmasında Oğuzhan Özyakup ile Adriano Correia da eklendi.

Bu dört oyuncu, Atiker Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Bursaspor Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirler.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR

 

AngolaFox Sports 1 Africa
AvustralyabeIN Sports Connect Australia
AvusturyaDAZN Europe
BeninA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Bosna HersekSportKlub 1 Serbia
BotsvanaFox Sports 1 Africa
Burkina FasoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
BurundiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KamerunFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KanadabeIN SPORTS CONNECT Canada
Cape VerdeFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Orta Afrika CumhuriyetiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ÇadFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ComorosFox Sports 1 Africa
KongoFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Demokratik KongoFox Sports 1 Africa
Cote D'IvoireA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
HırvatistanSportklub 1 Croatia
DjiboutiA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Ekvator GinesiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
EritreaFox Sports 1 Africa
EthiyopyaFox Sports 1 Africa
FransabeIN Sports MAX 6
GabonFox Sports 1 Africa, A+ Sport
GambiyaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
AlmanyaDAZN Europe
GanaA+ Sport
GineA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Guinea-BissauA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hong KongbeIN Sports 1 Hong Kong
KenyaFox Sports 1 Africa
LesothoFox Sports 1 Africa
LiberyaFox Sports 1 Africa
LihtenştaynDAZN Europe
LüksemburgDAZN Europe
MakedonyaSportKlub 1 Serbia
MadagaskarFox Sports 1 Africa
MalaviFox Sports 1 Africa
MaliFox Sports 1 Africa, A+ Sport
MoritanyaA+ Sport
MauritiusFox Sports 1 Africa
KaradağSportKlub 1 Serbia
MozambikFox Sports 1 Africa
NamibyaFox Sports 1 Africa
NijerFox Sports 1 Africa, A+ Sport
NijeryaFox Sports 1 Africa, A+ Sport
RuandaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Sao Tome And PrincipeFox Sports 1 Africa
SenegalFox Sports 1 Africa, A+ Sport
SırbistanSportKlub 1 Serbia
SeyşellerFox Sports 1 Africa
Sierra LeoneA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
SlovenyaSportKlub 5 Slovenia
Güney AfrikaFox Sports 1 Africa
Güney SudanFox Sports 1 Africa
SvazilandFox Sports 1 Africa
İsviçreDAZN Europe
TanzanyaFox Sports 1 Africa
TogoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa

SÜPER KUPA KONYASPOR, LİGDE BEŞİKTAŞ GÜLDÜ

İki takım bu sezon ilk olarak Türkiye Süper Kupa finalinde karşılaştı. Bu maçı Konyaspor 2-1 kazanarak kupayı Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Kupa'yı da müzesine götürdü. Yeşil-Beyazlılara galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Abdou Razack Traore ve 90. dakikada Nejc Skubic (penaltıdan) kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 78. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Ligin ilk yarısında oynanan maçta ise gülen taraf Beşiktaş oldu. Kara Kartalların 2-0 kazandığı maçın golleri 10. dakikada Cenk Tosun, 66. dakikada Ricardo Quaresma'dan geldi.

KONYASPOR'DA SON DURUM

Mustafa Reşit Akçay'la başladığı sezona Mehmet Özdilek'le devam eden Atiker Konyaspor ligde son iki sezonda önemli başarılara imza atsa da bu sezon beklentilerin oldukça uzağında, düşme hattında yer alıyor. Bu sezon geride kalan 21 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi alan Anadolu Kartalları 16. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM

Şenol Güneş yönetiminde son iki sezonu da şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş bu sezon unvanını korumak istiyor. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan takım son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Toplamda ise ligde geride kalan 21 haftada 11 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi alan takım topladığı 40 puanla zirvenin 4 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

LİGDE EN FAZLA İSABETLİ ORTA ATAN FUTBOLCU, EN İSABETSİZ ORTA ATAN TAKIMA KARŞI

Ricardo Quaresma bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli orta yapan isim. Ligin en az isabetli orta yapan takımı olan Konyaspor ise, Quaresma'dan 15 isabetli orta daha az yaptı. Oğuzhan Özyakup, Konyaspor'a karşı beş Süper Lig maçında dört gol attı. Konyaspor, Oğuzhan'ın Süper Lig'de en fazla gol attığı iki takımdan biri. Beşiktaş'ın ligin ikinci yarısında attığı son 11 golün altısı Talisca'dan geldi.

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Son güncelleme: 20:33 | 16.02.2018
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