Bütün dünyayı kandıran genç Makedon!

Adı Darko Grncarov. Makedonyalı bu genç kendini bir tenisçi olarak tanıtarak BBC'den Serena Williams'a kadar neredeyse bütün dünyayı kandırmayı başardı. Peki bunu nasıl yaptı? Slate'ten Ben Rothenberg adım adım Grncarov'un izini sürerek gerçeğe ulaştı.

Makedonya’dan bir genç kendine sahte bir tenis kariyeri yaratarak aralarında dünyaca ünlü tenis yıldızlarının da olduğu birçok kişinin yanı sıra birçok medya kuruluşunu şirketi kandırdı. Makedonya Strumica doğumlu olan genç adam halbuki hayatında sadece bir kez tenis maçı yapmıştı.

Uydurma turnuvalar, yalan haberler

2014 yılı Aralık ayında Makedonya’da yerel haber sitesinde yayınlanan bir haberle başladı her şey. Haberde Darko Grncarov’un Amsterdam’daki junior tenis turnuvasına katıldığı ancak elendiği yazıyordu.

Olmayan tenisçilerle maç

Ancak adı geçen turnuvanın var olduğuna dair hiçbir kayıt yoktu. Üstelik Grncarov’un turnuvada karşılaştığı iddia edilen rakipleri Belçikalı Xander Weis ve Jans Clement’in varlığına dair de hiçbir kanıt bulunamadı.

Orada bile değildi

Haberde ismi gerçek olan tek kişi Benjamin Hannestad’dı. Yerel haber sitesi Grncarov’un Danimarkalı Hannestad’la yarı finalde karşılaştığını yazıyordu. Hannestad diye bir tenisçi vardı ancak kendisi o hafta Amsterdam’da değildi. ITF kayıtlarına göre Hannestad o tarihte Florida’da bir turnuvada mücadele veriyordu.Kendini Makedon tenisinin geleceği olarak lanse etti

Grncarov’la daha sonra yapılan bir TV röportajı Makedonya’daki Strumica TV’de yayınlandı. Grncarov orada da tenis hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunuyordu. Ballandıra ballandıra ne kadar iyi bir tenisçi olduğu, Makedonya’nın bu spordaki geleceği olacağını anlatıyordu.

Röportajı yapan gazeteci, skandal patlak verdikten sonra Grncarov’un hep kaçamak yanıtlar verdiğini ve kendisinden şüphelendiğini anlattı.

Oynadığı tek maç buydu

Grncarov, Hollanda’da hiç olmayan turnuvada oynadıktan sonra Karadağ’da 2015’te Podgorica Açık’ta korta çıktı. Nikola Vukotic’le oynadı. Slate Vukotic’e Facebook’tan ulaştı. Karadağlı raket ‘Rakibi hatırlamıyorum, sadece maçı 6-0, 6-0 kazandığımı hatırlıyorum. Skora bakarak teniste ne kadar gelecek vadettiğini anlayabilirsiniz’ dedi.

Maç yapmadan çekildi

Grncarov ilk profesyonel turnuvasına Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrinde yapılan küçük ITF turnuvasıyla yapacaktı. Ancak hiç maç yapmadan turnuvadan çekildi. Ancak Makedon medyasında genç adamın turnuvadaki başarılarından bahseden haberler yapıldı. Haberlere göre Grncarov, Rus Leonid Avramenko ve Alman Elmar Ejupovic’e karşı oynadığı maçları kazanmıştı. Ancak turnuva kayıtlarına göre Grncarov bu iki oyuncuyla hiç maç yapmamıştı. Ejupovic turnuvada oynamış ve ilk maçında İspanyol rakibi Netrebina’ya yenilerek elenmişti. Avramenko ise bu turnuvada yoktu bile.

Haberi yazan gazeteci Aleksandar Bojadziski, bu bilgileri kendisine Grncarov’un verdiğini açıkladı. Bir süre sonra ITF’in sitesinden bilgileri kontrol eden Bojadziski, Grncarov’un anlattıklarının yalan olduğunu anladı.

Avustralya Açık’ta başlayan tartışma

O sıralarda Avustralya Açık başlamak üzereydi. Turnuvanın yapılacağı kortlardan Margaret Court Arena’nın ismiyle ilgili polemik yaşanıyoru. Avustralya tarihinin en başarılı tenisçisi Margaret Court aynı zamanda homofobikliğiyle bilinen bir sporcuydu. Lezbiyen olan Billie Jean King, Avustralya Açık'ın başlamasına sayılı günler kala, Court'un bu özelliğini hatırlattı ve Melbourne'deki kortun böylesi bir ismi taşımaması gerektiğini vurguladı. Court'un 1990 yılında lezbiyen kimliğini hedef alarak “Kötü bir rol model” olmakla suçladığı Martina Navratilova bu dönemde yaptığı açıklamada, Melbourne'deki kortun adının değiştirilmesi gerektiğini söylemişti.

Tek ses çıkaran Grncarov oldu

Avustralya Açık’a katılan şöhretli raketler bu tartışmalarda sessiz kalmayı tercih etti. Sadece bir kişi sesini çıkardı: Bizim Makedon raket Darko Grncarov.

Twitter’dan sesini duyuran Grncarov tıpkı Navratilova ve King gibi ‘homofobik ve transfobik ifadeler kullananan Margaret Court’un adının verildiği kortta asla oynamayacağını yazdı.

Sandgren’e saldırdı

Burada bir ara verip bir başka isimden bahsedelim. Adı Tennys Sandgren, Amerikalı bir tenisçi. Avustralya Açık’ta ilk kez ana tabloda yer alan ve çeyrek finale kadar yükselerek büyük sürpriz yapınca herkesin dikkatini çeken Tennys Sandgren turnuvada herkesin dikkatini çekince Twitter’dan attığı aşırı sağcı, faşist tweet’ler ortaya çıktı. Turnuva devam ederken de eşcinsellerle ilgili hakaret içeren bir tweet attı.

20 yaşındaki genç Makedon, Sandgren’i hedefine aldı ve onun için de ‘Geri zekalı’ diye tweet atınca bir anda tenis dünyasının kahramanı haline geldi.

BBC röportaj yaptı

Grncarov BBC Radyo’nun dikkatini çekti. Genç Makedonla röportaj yaptılar. Grncarov röportajında kendisi için uydurduğu hayat hikayesini anlattı. Hiçbir gerçekliği olmadığı sonradan anlaşılacak olan bu hikayede Grncarov, genç yaşta tenise başladığını sonra bir trafik kazası sonrası komaya girdiğini ve uzun süre komada kaldıktan sonra uyandığını söyledi. Komada kaldığı için ilk profesyonel turnuvasına kaçırdığını anlattı. Anlattığına göre bu turnuva Antalya’da düzenlenen ITF Pro Circuit Tournament’tı. Komadan çıktığında yürüyemediğini farkettiğini söyleyen Grncarov, doktorların kendisine bir daha asla tenis oynayamayacağını söylediğinde dünyasının yıkıldığını anlattı. Artık yürüyebildiğini ve tenise kaldığı yerden devam etmek istediğini bildiren Grncarov ancak annesini kaybettiğini ve bu nedenle 2 ay daha turnuvalara katılamayacağını söyledi. dünyaca ünlü bir spor giyim firmasının da kendisine sponsorluk teklif ettiğini de sözlerine ekledi. Anlattıkları külliyen yalandı. Ancak bunu dünya bilmiyordu. Herkes ona inanmak istiyordu, öyle de oldu.

Bu arada Genç Makedon’un kaybettiği annesi olarak tanıttığı ve Twitter’dan da duyurduğu (sonradan bu tweet’i sildi) Mirjana Grncarova, tırnak içinde ölmesine rağmen Facebook hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyordu.

Serena Williams onu takibe aldı

Önce ünlü raket Serena Williams, Grncarov’un hesabını takip etmeye başladı. Makedon medyası Serena Williams’ın Darko’ya özel bir mesaj gönderip ‘Senin gibi insanlar bana ilham veriyor’ dediğini yazdı.

Daha sonra Martina Navratilova, onun hikayesini retweet’ledi ve Grncarov’a şans diledi. Ünlü tenis spikeri James Blake onun maçlarını anlatmak istediğini açıkladı.

Kendine sponsor bile yaptı

Grncarov’un tenis dünyasındaki itibarı her geçen gün yükselmeye devam ediyordu. Sponsorluk teklif ettiğini ileri sürdüğü O ünlü spor giyim firması ‘Ailemize hoş geldin Darko Grncarov’ diye tweet attı.

Makedon gencin artık bir sponsoru bile vardı. Yetmediği gibi bir raket firması da ona sponsorluk teklif etti. Bir anda herkes Darko Grncarov için seferber olmuştu.

Emrinde bir trol ordusu

Grncarov’un izlerini takip eden Slate, bu kez Twitter’da Grncarov’un lehine tweet’ler atan çok sayıda twitter hesabı olduğunu fark etti. Bu hesaplardan ünlü Amerikalı TV programcısı Ellen DeGeneres’e çok sayıda tweet atıldığı ve bunlarda Grncarov’u programa çıkarmasının istendiğini gördü. Ayrıca ITF ve ATP hesaplarına da Grncarov’a yardım etmesi için sayısız tweet atmışlardı.

Troller saldırdı

O sıralarda Darko’nun hikayesinde boşluklar olduğunu fark eden ve ondan şüphelenen Kanadalı tenis muhabiri Stephaneie Myles bu konuyu dile getirince yukarıda adı geçen twitter hesaplarından Myles’a binlerce hakaret içeren tweet atıldı.

Oxford Internet Institue’nin yaptığı inceleme sonucu bu hesapların bot (robot) hesaplar değildi. Kuruluş, bu hesapların arkasında bir trol grubu (fabrikası) olabileceği sonucuna vardı.

Dünya basını ona aşık oldu

Bütün bunlar olurken dünya medyası ise Grncarov’a övgüler yağdırmaya devam ediyordu. İspanya, Hindistan, Arjantin, Sırbistan, İtalya ve Japonya basınında Grncarov’u öven bir sürü haber yayınlandı. Fransız sitesi TennisActu, Makedon gencin 2018’de Rotterdam ve Miami turnuvalarına katılmayı planladığını yazdı. Metro gazetesi Grncarov’un ‘koma’ hikayesinin detaylarını yayınladı. Gazete ayrıca Sırp tenisçi Viktor Troicki’nin Instagram hesabından Mart’ta Miami’de Grncarov’la oynayacağını müjdelediğini yazdı.Troicki gerçeği ortaya çıkardı

Olayı araştıran Ben Rothenberg, telefonla Belgrad’da yaşayan Troicki’ye ‘fotoğrafta soldaki, sağdaki bildiğiniz Novak Djokovic) ulaştı. Sırp raket Instagram hesabının olmadığını ve Grncarov diye birini tanımadığını söyledi.

İspanyol tenisçinin videolarını çaldı

Bu arada Grncarov sosyal medya hesaplarından ‘tenis antrenmanı’ yaparken çekilmiş kısa videolarını ve fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Ancak ne videolarda ne de fotoğraflarda yüzü görülemiyordu. Daha sonra bu fotoğraf ve videoların da genç bir İspanyol tenisçiye ait olduğu ortaya çıkacaktı. Twitter’da Grncarov’a övgüler dizen hesapların yanına artık yeni hayranları da eklendi.

Slate Grncarov’a ulaştı

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Slate’ten Ben Rothenberg, Grncarov’a sosyal medyadan ulaştı ve kendisiyle röportaj yapmak istediğini söyledi.

Grncarov şüphelenmedi ve bu tekilfi kabul etti ancak telefon ya da video vasıtasıyla görüşmeyeceğini belirtti. Twitter’dan mesaj atarak röportajı yapmaya karar verdiler.İtiraf etti

Grncarov bu röportajda Rothenberg’in sıkıştırmasının ardından tenis kariyeriyle ilgili anlattıklarının hemen hemen tamamının yalan olduğunu itiraf etti. Tenisle ilgilendiğini ancak oynadığını iddia ettiği maçların çoğunun aslında doğru olmadığını söyledi. Sadece bir kez tenis maçı yaptığını ve bunu Karadağ’daki turnuvada oynadığını maçı da 6-0, 6-0 kaybettiğini söyledi. O maçtaki rakibi Nikola Vukotic de maçın oynandığını doğrulamış sadece rakibini hatırlayamadığını söylemişti. ITF’nin veritabanı hatası nedeniyle bu maçın ITF kayıtlarında yer almadığını da belirtti. Hollanda’daki var olmayan turnuvayla ilgili olarak ise Makedonya medyasını suçlayan Grncarov ‘Makedonya halkı uluslararası seviyede bir tenisçiye sahip olmak istiyordu. Ben de onlara istediklerini verdim’ diye konuştu.

Türkiye’den wild card almış

Grncarov’un bundan sonraki açıklamaları Türkiye’yi de ilgilendiriyor. Makedon genç 2018 yılında yapılacak 7 turnuvaya katılabilmesi için kendisine wild card verildiğini açıkladı. Bu turnuvalar arasında İstanbul ve Antalya’da yapılacak iki turnuvanın da olduğunu söyledi. Grncarov ayrıca Miami, Houston, Fransa Açık, Hertogenbosch ve Los Cabos turnuvaları için de kendisine wild card verildiğini öne sürdü.

Grncarov Mart ya da Nisan ayında Ellen DeGeneres’in şovuna davet edildiğini de iddia etti.

Ortadan kayboldu

Komanın gerçek olup olmadığı sorusu üzerine Grncarov cevap vermeyi reddetti ve röportajı bitirdi, gazeteciyi Twitter’dan engelledi, sonra da hesabını deaktive etti. Bununla da kalmadı Instagram ve Facebook hesaplarını da devre dışı bıraktı. Ona destek olan Twitter hesapları da sustu, artık tweet atmıyorlardı.

Kendine sosyal medya ve internette sahte bir hayat kuran Darko Grncarov bu olayın ardından tamamen ortadan kayboldu.

İşin özü

İşin özüne gelirsek Grncarov’un hikayesinde gerçek kesitler olsa da büyük çoğunluğu için ‘yalan’ ya da ‘yanlış’ denebilir. Komada kalıp kalmadığı doğrulanamazken Grncarov’un profesyonel turnuvalarda oynamayı hayal eden biri olduğu söylenebilir.

Gerçek Makedon raketler şaşkın

Öte yandan Makedonya’daki gerçek tenisçilerin hiçbiri onun hakkında bilgi sahibi değil. Tomisla Jotovski ‘Onu hayatımda hiç görmedim’ derken Besir Durguti ise ITF veritabanında basit bir kontrol yaparak onun gerçek bir tenisçi olmadığını anlamak mümkünken gazetelerin bunca yalana nasıl kandığını anlayamadığını’ belirtti.

Sponsor firmanın itirafı

Grncarov’a sponsor olduğuna dair tweet atan spor giyim firması ‘Grncarov’un kim olduğunu bilmediklerini’ itiraf etti.

(CNN Türk)

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