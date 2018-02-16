Bursaspor antrenmanında Vartolu Sadettin sürprizi!
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22.haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Son bölümde taktik çalıştılar
Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra hücum organizasyonları yapan Bursaspor son bölümde ise tam sahada taktik çalışma yaptı.
Antrenmanda büyük sürpriz
Bu arada Bursaspor'un antrenmanında ilgiler bir başka ismin de üzerindeydi. Çukur adlı dizinin popüler oyuncusu Vartolu Sadettin karakterini canlandıran Bursalı Erkan Koçak Köstendil, Bursaspor antrenmanına katıldı.
Köstendil, Bursaspor eşofmanlarını giydi ve takımla birlikte keyifli dakikalar yaşadı. Köstendil, kaleci Harun Tekin ile koştu ve futboldaki becerilerini sergiledi.
Ünlü oyuncu daha önce yeşil-beyazlılarda kalecilik yaptığını, bir paylaşımla duyurmuş ve o paylaşım Bursaspor taraftarlarının beğenisini kazanmıştı.