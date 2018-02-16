Bursaspor antrenmanında Vartolu Sadettin sürprizi!

Son dönemde rol aldığı 'Çukur' dizisinde gösterdiği performans ile herkesin beğenisini kazanan Erkan Koçak Köstendil, Bursaspor antrenmanına katıldı.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22.haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Son bölümde taktik çalıştılar

Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra hücum organizasyonları yapan Bursaspor son bölümde ise tam sahada taktik çalışma yaptı.

Antrenmanda büyük sürpriz

Bu arada Bursaspor'un antrenmanında ilgiler bir başka ismin de üzerindeydi. Çukur adlı dizinin popüler oyuncusu Vartolu Sadettin karakterini canlandıran Bursalı Erkan Koçak Köstendil, Bursaspor antrenmanına katıldı.

Köstendil, Bursaspor eşofmanlarını giydi ve takımla birlikte keyifli dakikalar yaşadı. Köstendil, kaleci Harun Tekin ile koştu ve futboldaki becerilerini sergiledi.

Ünlü oyuncu daha önce yeşil-beyazlılarda kalecilik yaptığını, bir paylaşımla duyurmuş ve o paylaşım Bursaspor taraftarlarının beğenisini kazanmıştı.

Bursaspor 10 sezon önceki kötü grafiğiyle karşı karşıya Bursaspor, bu sezon evinde 4 maçtır kazanamazken, iç sahada performansları dikkate alındığında 7 sezon önceki olumsuz grafiğini tekrarladı. Yeşil beyazlı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor'u da yenemezse 10 sezon önceki başarısız grafiğini yinelemiş olacak. İlgili Haberi Oku