Beşiktaş’ta Fenerbahçe maçı öncesi Pepe ve Talisca şoku!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor'a konuk olduğu maçta 39. dakikada sarı kart gören Pepe ve 52'de sarı kart gören Anderson Talisca gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştüler.

Beşiktaş’ın Atiker Konyaspor’a konuk olduğu karşılaşmada 39. dakikada sarı kart gören Pepe, cezalı duruma düştü. Portekizli yıldız gelecek hafta oynanacak kritik Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in tercihi şimdiden merak konusu olurken Vida-Medel ikilisinin tercih edilmesi muhtemel gözüküyor.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise 52. dakikada Anderson Talisca sarı kart gördü ve Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Kartal’da ikinci yarının flaş oyuncusu Anderson Talisca ligin ikinci yarısında 6 gol kaydetmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlılarda ayrıca Oğuzhan Özyakup, Adriano da kart sınırında bulunuyor. Pepe bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 19 maçta forma giyerken 2 de gol kaydetti.

CANLI | Atiker Konyaspor Beşiktaş: 0-1 (İlk yarı oynanıyor) Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Atiker Konyaspor Beşiktaş maçıyla başlıyor. Beşiktaş, Bayern Münih deplasmanı öncesi galip gelip maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselmek ve moral depolamak istiyor. Ev sahibi ise Beşiktaş'a karşı sürprize imza atıp düşme hattının üstüne çıkmanın peşinde. Saat 20.00'de başlayacak zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku