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Beşiktaş’ın golünde ofsayt tartışmaları yaşandı

Beşiktaş-Konyaspor maçının ilk yarısına Atiba'nın ofsayt tartışmalarına neden olan golü damga vurdu.
21:0216 Şubat 2018
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Beşiktaş’ın golünde ofsayt tartışmaları yaşandı

Spor Toto Süper Lig’in 22.haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.Siyah beyazlılar kritik mücadelenin ilk yarısını 1-0’lık üstünlükle tamamladı.

Maçın 27.dakikasında Babel’in ceza sahası dışından çektiği şut kale sahası içinde Atiba’ya çarparak ağlara gitti. Golün ardından Konyasporlu futbolcular hakem Alper Ulusoy’a ofsayt itirazında bulundu. Ancak Ulusoy, yardımcısı Hakan Yemişken’in uyarısıyla gol kararını verdi. Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği golün tekrarında Atiba’nın bir adım geride olduğu ve ofsayt pozisyonunda bulunmadığı görüldü.

Tartışmalı karar sosyal medyada da gündem oldu. Hakan Yemişken’in pozisyonda verdiği doğru karar övgü aldı.

Görüntüler BeinSports’tan alınmıştır.

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Etiketler
beşiktaş konyaspor ofsayt
Son güncelleme: 21:05 | 16.02.2018
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