Avusturyalı snowboardcu Markus Schairer boynunu kırdı ama yarışı tamamladı!

Güney Kore'de düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları'nda yarışan Avusturyalı Markus Schairer, çeyrek final yarışı sırasında korkunç bir kaza geçirdi. Boynu kırılan Schairer yarışı dördüncü sırada tamamlamayı başardı

SKOR DIŞ HABERLER / Avusturya’nın yıldız snowboardcusu Markus Schairer, Kış Olimpiyatları’ndaki yarış sırasında boynunu kırdı ancak şaşırtıcı şekilde yarışa devam etti.

Çeyrek final yarışında mücadele eden ünlü sporcu, atladığı rampa sonrasında yere dengesiz şekilde düşerek boynunu kırdı. Korkunç an kameralara yansıdı.

Yere çarptıktan sonra gözlüğü fırlayan Schairer, dengesini kaybettikten sonra dördüncü sıraya geriledi. Ancak buna rağmen ayağa kalkan Avusturyalı sporcu yarışı tamamlamayı başardı.

Yarış sonunda sporcuya anında müdahale edilirken yapılan kontrollerin ardından omurgada kırık olduğu ortaya çıktı.

Yapılan açıklamada Schairer hayati tehlikesi olmadığı ve en kısa sürede Avusturya’ya gönderilerek tedavisinin tamamlanacağı ifade edildi.