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Atiker Konyaspor’un eski futbolcusu Muhammed Yürükuslu hayatını kaybetti

2010-2014 yılları arasında Atiker Konyaspor forması giyen Muhammed Yürükuslu, hayatını kaybetti.
12:5616 Şubat 2018
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Atiker Konyaspor’un eski futbolcusu Muhammed Yürükuslu hayatını kaybetti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor’un eski oyuncusu Muhammed Yürükuslu vefat etti.

Konya’nın yerel basını; genç futbolcunun geçirdiği beyin kanaması nedeniyle birkaç gündür yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Yeşil beyazlı ekibin resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“Futbola Konyaspor altyapısında başlayan, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak A takım kadrosuna dahil edilen ve 2013-2014 sezonunun sonuna kadar kulübümüze başarıyla hizmet eden Muhammed Yürükuslu'nun vefatını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız.

Konyaspor'umuzun şampiyon kadrosu içinde yer alan merhum Muhammed Yürükuslu'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Konya spor camiasına başsağlığı diliyoruz.

Mekânı cennet olsun…”

15 Şubat 2018 Beşiktaş kafilesi Konya`da coşkuyla karşılandı Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın oynanacağı şehre ulaştı. Siyah beyazlıları coşkulu bir taraftar kitlesi karşıladı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
atiker konyaspor Muhammed Yürükuslu
Son güncelleme: 14:28 | 16.02.2018
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