Konyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş’ta 2 önemli isim kadroya alınmadı!

Bayern Münih maçı öncesinde moral arayan kara kartallar Konyaspor'a misafir oluyor. İddialı iki takımın karşı karşıya geleceği Atiker Konyaspor Beşiktaş maçı heyecanla bekleniyor. Peki Atiker Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde Konyaspor deplasmanına giden Beşiktaş, zorlu rakibi karşısında hem 3 puan hem de Bayer Münih maçı öncesinde moral arıyor. iki önemli ismi Tosic ve Larin’i kadroya dahil etmeyen, yedek ağırlıklı mı yoksa as kadrosuyla mı çıkacağı merak edilen Beşiktaş’ta bir diğer merak konusu da maç Konyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı. Konya Beşiktaş maçı ile çıkışını sürdürmek isteyen Konyaspor da düşme hattında uzaklaşmanın peşinde. Her iki takımın taraftarı da maçı heyecanla beklerken Konya Beşiktaş saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki Konyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, zorlu mücadele hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Konya Beşiktaş maçı hakkında merak edilen tüm soruların cevapları, Konyaspor Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11 ve detayları…

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 22. hafta açılış maçında Atiker Konyaspor Beşiktaş karşılaşacak. Bu akşam saat 20.00’de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken yapacak. Konyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports 1’den canlı izlenebilecek.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11’LER

Konyaspor: Serkan, Ömer, Ali Turan, Filipovic, Eren, Milosevic, Ali Çamdalı, Jonsson, Fofana, Eto’o, Jahovic

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay, Talisca, Quaresma, Babel, Negredo

Atiker Konyaspor’umuzun konuğu Beşiktaş! Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu20:00beIN SPORTS 1#KonyasporGeliyorBak pic.twitter.com/eNdVqlW8Jg — Atiker Konyaspor (@konyaspor) 16 Şubat 2018

KONYA BEŞİKTAŞ MAÇI İNTERNETTEN CANLI İZLENEBİLİR Mİ?

Konyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Fakat Konyaspor Beşiktaş maçını internet üzerinden izlemek için ise beIN Connect uygulamasını kullanabilirsiniz.

Beşiktaşımız; gri forma, gri şort ve gri konç ile Konyaspor maçına çıkacak. Kalecimiz kırmızı forma giyecek.#Beşiktaş pic.twitter.com/A4KlnjfSrR — Beşiktaş JK (@Besiktas) 16 Şubat 2018

BEŞİKTAŞ’TA LARİN VE TOSİC KADROYA DAHİL EDİLMEDİ

Beşiktaş’ta bu maçta sakatlığı devam eden Dusko Tosic ile henüz hazır olmayan Cyle Larin forma giymeyecekler.

Konyaspor’da Wilfred Moke, cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında sahada olmayacak. Traore ve Yatabare sakat oyuncular. Skubic’in durumu ise şüpheli.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ TALİSCA VE PEPE ALARMI

Beşiktaş’ta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte daha önce üçer sarı kart gören Anderson Talisca ve Pepe’ye, son Kardemir Karabükspor karşılaşmasında Oğuzhan Özyakup ile Adriano Correia da eklendi.

Bu dört oyuncu, Atiker Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

SÜPER KUPA KONYASPOR, LİGDE BEŞİKTAŞ GÜLDÜ

İki takım bu sezon ilk olarak Türkiye Süper Kupa finalinde karşılaştı. Bu maçı Konyaspor 2-1 kazanarak kupayı Türkiye Kupası’ndan sonra Süper Kupa’yı da müzesine götürdü. Yeşil-Beyazlılara galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Abdou Razack Traore ve 90. dakikada Nejc Skubic (penaltıdan) kaydetti. Beşiktaş’ın tek golü ise 78. dakikada Cenk Tosun’dan geldi.

Ligin ilk yarısında oynanan maçta ise gülen taraf Beşiktaş oldu. Kara Kartalların 2-0 kazandığı maçın golleri 10. dakikada Cenk Tosun, 66. dakikada Ricardo Quaresma’dan geldi.

Asil formalarımız, Konya Bş. Bld. Stadı soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor.#Beşiktaş pic.twitter.com/AkmscZ2t9F — Beşiktaş JK (@Besiktas) 16 Şubat 2018

KONYASPOR’DA SON DURUM

Mustafa Reşit Akçay’la başladığı sezona Mehmet Özdilek’le devam eden Atiker Konyaspor ligde son iki sezonda önemli başarılara imza atsa da bu sezon beklentilerin oldukça uzağında, düşme hattında yer alıyor. Bu sezon geride kalan 21 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi alan Anadolu Kartalları 16. sırada bulunuyor.