CANLI | Atiker Konyaspor Beşiktaş: 0-1 (İlk yarı oynanıyor)

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Atiker Konyaspor Beşiktaş maçıyla başlıyor. Beşiktaş, Bayern Münih deplasmanı öncesi galip gelip maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselmek ve moral depolamak istiyor. Ev sahibi ise Beşiktaş'a karşı sürprize imza atıp düşme hattının üstüne çıkmanın peşinde. Saat 20.00'de başlayacak zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

Spor Toto Süper Lig’de 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Atiker Konyaspor’a konuk oluyor. Ligde 40 puanla dördüncü sırada yer alan Beşiktaş, kazanarak averaj farkıyla ikinci sıraya yükselip rakiplerini baskı altına almanın peşinde. Ev sahibi Konyaspor ise bu sezon deplasman performansı çok da parlak olmayan rakibine karşı puan veya puanlar alıp düşme hattının üstüne çıkmak istiyor. Topladığı 20 puanla 16. sırada yer alan Konyaspor, üç puan alması halinde maç fazlasıyla 13. sıraya yükselecek. Saat 20.00’de başlayacak olan zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Beşiktaş, deplasmandaki Atiker Konyaspor karşılaşmasıyla zorlu bir maç takviminin içine giriyor. Siyah-beyazlı ekip, bu maçın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda 20 Şubat Salı günü Bayern Münih ile Almanya’da karşılaşacak. Süper Lig’in 23. haftasında 25 Şubat’ta Fenerbahçe derbisine çıkacak Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibini 1 Mart’ta Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bir kez daha konuk edecek.

Şenol Güneş`ten Bayern maçı öncesi flaş kararlar! Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor maçının 11'inde sürpriz tercihlerde bulundu. İlgili Haberi Oku

Derbi öncesi sarı kart alarmı!

Beşiktaş, bu zorlu seride son olarak 5 Mart’taki lig mücadelesinde Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş’ta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte daha önce üçer sarı kart gören Anderson Talisca ve Pepe’ye, son Kardemir Karabükspor karşılaşmasında Oğuzhan Özyakup ile Adriano Correia da eklendi.

Bu dört oyuncu, Atiker Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. Kırmızı kart nedeniyle Kardemir Karabükspor mücadelesinde kadroda yer alamayan Necip Uysal, cezasını tamamladı. Necip Uysal, Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda Gençlerbirliği ile yaptığı rövanş karşılaşmasında çift sarı karttan dolayı oyun dışı kalmıştı.

ATİKER KONYASPOR – BEŞİKTAŞ

STAT: Büyükşehir

HAKEM: Alper Ulusoy

SAAT: 20.00

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali, Jonsson, Ali Çamdalı, Milosevic, Eto’o, Bourabia, Jahovic.

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Caner, Tolgay, Atiba, Lens, Talisca, Babel, Love.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş