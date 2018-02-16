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Atalanta Başkanı gözyaşlarını tutamadı!

Atalanta Başkanı Antonio Percassi, Dortmund deplasmanına 5 bin taraftarın geldiğini görünce gözyaşlarını tutamadı.
07:4416 Şubat 2018
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Atalanta Başkanı gözyaşlarını tutamadı!

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu ilk ayağında İtalyan ekibi Atalanta, Alman temsilcisi Borussia Dortmund’la karşıya karşıya geldi.

Signal Iduna Park’ta oynanan mücadele öncesi Atalanta Kulübü Başkanı Antonio Percassi, deplasman tribününe 5000 bin taraftar geldiğini görünce duygulandı. Percassi, 5000 taraftarının Dortmund deplasmanına geldiğini görünce sahaya inerek, tribün önüne gitti ve gözyaşları içinde taraftarları alkışladı.

İşte o anlar…

15 Şubat 2018 UEFA Avrupa Ligi`nde gecenin sonuçları UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Atalanta'yı konuk eden Borussia Dortmund, uzatma dakikalarında gelen golle taraftarı önünde 3-2 galip gelmeyi başardı. Öte yandan Milan, Ludogorets deplasmanında, Arsenal ise Östersunds deplasmanında 3-0'lık galibiyetle tur için avantajı kapan taraf oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme: 12:07 | 16.02.2018
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