Atalanta Başkanı gözyaşlarını tutamadı!
Atalanta Başkanı Antonio Percassi, Dortmund deplasmanına 5 bin taraftarın geldiğini görünce gözyaşlarını tutamadı.
UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu ilk ayağında İtalyan ekibi Atalanta, Alman temsilcisi Borussia Dortmund’la karşıya karşıya geldi.
Signal Iduna Park’ta oynanan mücadele öncesi Atalanta Kulübü Başkanı Antonio Percassi, deplasman tribününe 5000 bin taraftar geldiğini görünce duygulandı. Percassi, 5000 taraftarının Dortmund deplasmanına geldiğini görünce sahaya inerek, tribün önüne gitti ve gözyaşları içinde taraftarları alkışladı.
İşte o anlar…
Son güncelleme: 12:07 | 16.02.2018