Alper Ulusoy’a büyük tepki! Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşürdü

Beşiktaş'ın Konya deplasmanında Atiba ve Pepe'ye sarı kart vererek cezalı duruma düşüren Alper Ulusoy'a sosyal medyadan tepki yağdı.

Spor Toto Süper Lig’in 22.haftasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş sadece 2 puandan değil aynı zamanda 2 yıldızından da oldu… Fenerbahçe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunan Talisca ve Atiba şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyan maç öncesi cezalı duruma düştü.

Siyah beyazlılar 39.dakikada sarı kart gören Pepe’nin ardından ikinci şoku 52’de sararan Talisca ile yaşadı. Rakibi Ali Turan’la girdiği ikili mücadelede ayağına basıldığını söyleyen Talisca hakem Alper Ulusoy’a yoğun itirazlarda bulundu. Ulusoy, bu sert tepkiye sarı kartla karşılık verince Brezilyalı yıldız derbide cezalı duruma düştü. Talisca’ya sarı kart vererek cezalı duruma düşmesine neden olan Alper Ulusoy’a bu karar nedeniyle sosyal medyada tepki yağdı.

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Pozisyonda Talisca’nın ayağına bastığı için sarı kartı bulunan Ali Turan’ın ikinci sarıdan atılması gerektiğini söyleyen siyah beyazlı taraftarlar Ulusoy’a yoğun tepki gösterdi.

İŞTE O TEPKİLER:

Fb derbisine çalışıyor hakem. Rakip Talisca'ya bastı, kartı Brezilyalı gördü Pepe ile birlikte derbide yok. Bu hakemler ile lig nasıl bitecek — Orhan Yıldırım (@OfficialOrhan69) 16 Şubat 2018

İnanılmaz ya inanılmaz!!! Alper Ulusoy şu pozisyonda Talisca'ya sarı kart gösterdi ve fenerbahçe maçında cezalı duruma düşmesine neden oldu. pic.twitter.com/e1dV05oXJ5 — Engin Davran (@davrannn) 16 Şubat 2018

Lan şaka mı bu???? Talisca'ya faul yapılıyor. Kart Talisca'ya çıkıyor — Murat Özen (@Muratozen1903) 16 Şubat 2018

talisca’ya net faul var ama hakemin oyna devam kararı doğru — tunahan (@tunahansbrain) 16 Şubat 2018

Alper Ulusoy FB derbisinin alt yapısını hazırladı, ayağına basılan Talisca’ya sarı kart göstererek cezalı dururma düşürdü… Bravo! — Turgay Demir (@turgaydemirr) 16 Şubat 2018

Maçın özeti Talisca'ya yapılan faul sonrası Talisca sarı kart gördü… — alicansun (@cansunali29) 16 Şubat 2018

ahahah aga efsane sene be Necip ayağı kayar kart görür atılır taliscaya faul yapılır talisca kart görür komedi filmi izlemek yerine Beşiktaş maçlarını izlemek gerek artık — Adriano Correia (@standart1903) 16 Şubat 2018

Talisca’ya yazık oldu gerçekten. Görebildiğim kadarıyla Ali Turan onun ayağına basmış. Ekstra üzülmesinin nedeni Fenerbahçe maçında Brezilya Milli Takımı’ndan izlemeye geleceklerdi. Dünya Kupası için Giuliano ile çekişiyordu. — Mert Elam (@mertelam) 16 Şubat 2018

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