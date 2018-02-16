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Alper Ulusoy’a büyük tepki! Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşürdü

Beşiktaş'ın Konya deplasmanında Atiba ve Pepe'ye sarı kart vererek cezalı duruma düşüren Alper Ulusoy'a sosyal medyadan tepki yağdı.
22:1016 Şubat 2018
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Alper Ulusoy’a büyük tepki! Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşürdü

Spor Toto Süper Lig’in 22.haftasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş sadece 2 puandan değil aynı zamanda 2 yıldızından da oldu… Fenerbahçe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunan Talisca ve Atiba şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyan maç öncesi cezalı duruma düştü.

Siyah beyazlılar 39.dakikada sarı kart gören Pepe’nin ardından ikinci şoku 52’de sararan Talisca ile yaşadı. Rakibi Ali Turan’la girdiği ikili mücadelede ayağına basıldığını söyleyen Talisca hakem Alper Ulusoy’a yoğun itirazlarda bulundu. Ulusoy, bu sert tepkiye sarı kartla karşılık verince Brezilyalı yıldız derbide cezalı duruma düştü. Talisca’ya sarı kart vererek cezalı duruma düşmesine neden olan Alper Ulusoy’a bu karar nedeniyle sosyal medyada tepki yağdı.

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Pozisyonda Talisca’nın ayağına bastığı için sarı kartı bulunan Ali Turan’ın ikinci sarıdan atılması gerektiğini söyleyen siyah beyazlı taraftarlar Ulusoy’a yoğun tepki gösterdi.

İŞTE O TEPKİLER:

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Etiketler
alper ulusoy beşiktaş ceza konyaspor sosyal medya talisca tepki
Son güncelleme: 22:15 | 16.02.2018
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