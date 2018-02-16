AEK’da başkan ve futbolcular bahse girdi

AEK Kulübü’nün sahibi Melissanidis, Avrupa Ligi’ndeki Dynamo Kiev eşleşmesi için takımla kumar oynadı. Turu geçmeleri halinde 1 milyon euro vaat eden milyoner iş insanının, aksi takdirde bir önceki turun primini geri alma teklifini futbolcular kabul etti.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK-Dinamo Kiev eşleşmesi ilginç bir bahise sahne oldu. Milan, Rijeka ve Avusturya Wien'in bulunduğu grubu ikinci sırada tamamlayarak son 32'ye kalan Yunan ekibinde, turu geçen takıma 300 bin euro pirim dağıtılmıştı.

İdmana gitti ve açıkladı

Kulübün çılgın sahibi Dimitris Melissanidis, takım idmanına giderek Ukrayna ekibini elemeleri halinde yeni bir pirim dağıtacağını açıkladı. Bu miktarın epey yüksek olacağı, ancak bir şartı olduğunu dile getirdi. Dinamo Kiev'i geçmeleri durumunda 1 milyon euro pirim vereceğini ancak bunun için oyuncuların bir önceki turda kazandıkları pirimi riske etmeyi göze almaları gerektiğini söyledi.

Elenirlerse 300 bin euro gider

Buna göre Dinamo Kiev'e elenmeleri halinde 300 bin euroyu iade edeceklerdi. Futbolcular yapılan teklifi kabul etti. Şimdi Dinamo Kiev'i geçerlerse 1 milyon euro alacaklar ancak elenmeleri halinde, bin önceki turda elde ettikleri 300 bin eurodan da olacaklar.

AEK ile Dynamo Kiev arasındaki Avrupa Ligi ikinci turunun ilk maçı dün gece oynandı. Yunan ekibi evinde 1-0 geriye düştüğü maçta beraberliği 80. dakikada Ajdarevic'in attığı golle kurtardı, yine de deplasmandaki maç öncesinde avantajlı bir skor alamadı. Beşiktaş'tan kiralık gittiği Ukrayna ekibinde o dakikaya kadar kalesini başarıyla koruyan Denys Boyko, bitime 10 dakika kala gelen golle sarsıldı.

Milyoner ‘Kaplan'!

Dimitris Melissanidis Yunanistan'ın en başarılı işadamlarından biri olarak tanınıyor. Lakabı ‘Kaplan' olan Melissanidis nakliyat sektöründe 2014 ve 2015'te dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterildi. 2013'te AEK mali sıkıntı nedeniyle amatör kümeye düştükten sonra kulübe el atan Melissanidis, çoğunluk hisselerini aldığı sarı-siyahlıları bugüne getirdi.

(Milliyet)

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