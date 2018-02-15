UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 heyecanı! Dev maçta Asensio ve Cristiano Ronaldo sahnede!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Gecenin merakla beklenen maçında Real Madrid, konuğu Paris Saint-Germain'i 3-1 mağlup ederken Liverpool ise Sadio Mane'nin 'hat-trick' yaptığı maçta deplasmanda Porto'yu 5-0'la geçti. İki maçın da rövanşı 6 Mart'ta oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Gecenin iki maçında Liverpool, deplasmanda Porto’yu 5-0 mağlup ederken Real Madrid ise merakla beklenen karşılaşmada konuğu Paris Saint-Germain’i 3-1 mağlup etti. Neymar Jr ve Cristiano Ronaldo’yu bir araya getiren ve erken final olarak da nitelendirilen maçta 33’te Adrien Rabiot’la PSG 1-0 öne geçse de Cristiano Ronaldo, 45’te kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda ise iki takım da vites düşürse de Real Madrid, son bölüme doğru yeniden tempo yükseltti ve seyircisinin de desteğiyle gol arayışlarına başladı. 79’da Lucas Vazquez ve Marco Asensio oyuna dahil olurken 83’te Cristiano Ronaldo ve 86’da Marcelo sol kanattan Asensio ile gelişen ataklarda golleri bulmayı başardı ve rövanş öncesinde çok çok önemli bir avantaj elde etti. MANE ŞOV!

Liverpool ise Porto deplasmanında turu adeta ilk maçta geçmeyi garantiledi. Porto’yu 5-0’la deviren Jürgen Klopp’un öğrencileri fişi Sadio Mane ile çekti. Sadio Mane; 25, 53 ve 85’te fileleri sarsarken 29’da Mohamed Salah ve 69’da Roberto Firmino skoru belirledi. İki karşılaşmanın da rövanşları 6 Mart’ta oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi`nde Son 16 heyecanı başladı! İlkay coştu City avantajı kaptı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu ilk maçları başladı. Tottenham Hotspur, Juventus deplasmanda 2-0 yenik duruma düştüğü maçı 2-2 berabere bitirerek rövanş öncesi avantajı elde etti. Manchester City ise Basel'i deplasmanda 4-0 mağlup etti. City'de İlkay Gündoğan iki gol kaydetti. İki eşleşmenin de rövanş maçı 7 Mart'ta. İlgili Haberi Oku