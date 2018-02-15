UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Atalanta'yı konuk eden Borussia Dortmund, uzatma dakikalarında gelen golle taraftarı önünde 3-2 galip gelmeyi başardı. Öte yandan Milan, Ludogorets deplasmanında, Arsenal ise Östersunds deplasmanında 3-0'lık galibiyetle tur için avantajı kapan taraf oldu.

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