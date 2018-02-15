Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Atalanta'yı konuk eden Borussia Dortmund, uzatma dakikalarında gelen golle taraftarı önünde 3-2 galip gelmeyi başardı. Öte yandan Milan, Ludogorets deplasmanında, Arsenal ise Östersunds deplasmanında 3-0'lık galibiyetle tur için avantajı kapan taraf oldu.
23:0115 Şubat 2018
0
UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında sahasında Atalanta’yı ağırlayan Borussia Dortmund, geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı bildi.

Maçın 30. dakikasında Andre Schürrle’nin golüyle 1-0 öne geçen Dortmund, ilk yarıyı önde tamamlarken 51. ve 56. dakikada Josip Ilicic’in attığı gollerle Atalanta 2-1’lik üstünlüğü sağladı.

Ancak Dortmund’un yeni golcüsü Michy Batshuayi 65’te önce skora dengeyi getirdi, 90+1’de ise takımının 3-2’lik üstünlüğünü sağlayan golü atmayı başardı.

HAKAN’LI MİLAN’DAN NET GALİBİYET

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu’nun sahaya ilk 11’de çıktığı maçta Milan deplasmanda Ludogorets Razgrad’ı Patrick Cutrone, Ricardo Rodriguez ve Fabio Borini’nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

ARSENAL, OSTERSUNDS’U RAHAT GEÇTİ

Galatasaray’ı Avrupa Ligi’nde eleyen Östersunds ise Arsenal karşısında varlık gösteremedi. İngiliz ekibi, Nacho Monreal, Sotirios Papagiannopoulos (k.k.) ve Mesut Özil’in attığı gollerle sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

15 Şubat 2018 MAÇ SONUCU: Astana 1-3 Sporting Lizbon | UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Astana'ya konuk olan Sporting Lizbon, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti. İlgili Haberi Oku

DİĞER SONUÇLAR

Marseille 3 – 0 Sporting Braga

Nice 2 – 3 Lokomotiv Moscow

Real Sociedad 2 – 2 Salzburg

Spartak Moscow 1 – 3 Athletic Bilbao

Etiketler
arsenal atalanta Borussia Dortmund milan uefa avrupa ligi
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER