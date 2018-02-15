UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları
SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında sahasında Atalanta’yı ağırlayan Borussia Dortmund, geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı bildi.
Maçın 30. dakikasında Andre Schürrle’nin golüyle 1-0 öne geçen Dortmund, ilk yarıyı önde tamamlarken 51. ve 56. dakikada Josip Ilicic’in attığı gollerle Atalanta 2-1’lik üstünlüğü sağladı.
Ancak Dortmund’un yeni golcüsü Michy Batshuayi 65’te önce skora dengeyi getirdi, 90+1’de ise takımının 3-2’lik üstünlüğünü sağlayan golü atmayı başardı.
HAKAN’LI MİLAN’DAN NET GALİBİYET
Öte yandan Hakan Çalhanoğlu’nun sahaya ilk 11’de çıktığı maçta Milan deplasmanda Ludogorets Razgrad’ı Patrick Cutrone, Ricardo Rodriguez ve Fabio Borini’nin golleriyle 3-0 mağlup etti.
ARSENAL, OSTERSUNDS’U RAHAT GEÇTİ
Galatasaray’ı Avrupa Ligi’nde eleyen Östersunds ise Arsenal karşısında varlık gösteremedi. İngiliz ekibi, Nacho Monreal, Sotirios Papagiannopoulos (k.k.) ve Mesut Özil’in attığı gollerle sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.
DİĞER SONUÇLAR
Marseille 3 – 0 Sporting Braga
Nice 2 – 3 Lokomotiv Moscow
Real Sociedad 2 – 2 Salzburg
Spartak Moscow 1 – 3 Athletic Bilbao