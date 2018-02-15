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Türkiye A Milli Futbol Takımı FIFA sıralamasında 3 basamak yükseldi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya sıralamasında 3 basamak yükselerek 38. sıraya çıktı.
14:3215 Şubat 2018
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Türkiye A Milli Futbol Takımı FIFA sıralamasında 3 basamak yükseldi

FIFA’nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye A Milli Futbol Takımı 735 puanla üç basamak yükselerek 38. sıraya yerleşti. FIFA Dünya Kupası’nın son şampiyonu Almanya, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Brezilya 2’nci, Portekiz de 3. sıradaki yerini korudu.

14 Şubat 2018 Türkiye Basketbol Milli Takımı kadrosu açıklandı 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları oynayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 23 Şubat'ta İsveç ve 26 Şubat'ta da Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosu belli oldu. İlgili Haberi Oku

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Mart’ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler ve puanları şöyle:

1- Almanya    1602

2- Brezilya 1484

3- Portekiz    1358

4- Arjantin    1348

5- Belçika 1325

6- İspanya    1231

7- Polonya    1213

8- İsviçre    1190

9- Fransa    1183

10- Şili    1153

Etiketler
fifa türkiye
Son güncelleme: 14:33 | 15.02.2018
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