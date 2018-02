Türk ortakların sahibi olduğu Fortuna Sittard’da Teknik Direktör Sunday Oliseh’ten flaş suçlama

Hollanda 2. Ligi Eerste Divisie’de mücadele eden ve Türk yatırımcıların geçen sezon satın aldığı Fortuna Sittard’ın yönetim tarafından görevden alınan teknik direktörü eski futbolcu Sunday Oliseh, Twitter hesabından flaş bir iddia ortaya attı. Futbolculuk hayatında Nijerya Milli Takımı’nın zirve döneminin önemli isimlerinden olan 43 yaşındaki Oliseh, yasa dışı aktivitelere katılmayı reddettiği için görevden alındığını belirtti.

I confirm: Due to my refusal to participate in Illegal activities at Fortuna sittard & violate the Law,i have been Suspended from my duties as Coach by the Foreign Owners of Fortuna.Unfortunate for the lovely fans, my players & our hard fought phenomenal positioning for Promotion

